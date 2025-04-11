Отримав російський паспорт і закликав Україну до капітуляції: що казав про війну Бардаш, який потрапив під санкції Зеленського

Він співпрацював з Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" та Wellboy і був успішним в Україні

Юрій Бардаш — колишній український продюсер, який відомий своєю роботою з гуртами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" та виконавцем Wellboy. Однак після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російську агресію, отримав російське громадянство та підозру від СБУ. Тепер стало відомо, Володимир Зеленський запровадив санкції проти нього.

З початком вторгнення Бардаш залишив Україну та переїхав до Росії. Там він активно почав поширювати проросійську пропаганду, зокрема через свій Telegram-канал, де закликав до захоплення українських міст, таких як Київ і Харків.

"Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", – написав Зеленський на офіційних ресурсах.

З чого все почалося

Після 24 лютого 2022 року, Бардаш виїхав з України і почав поширювати проросійські погляди. Він підтримав так звану "спецоперацію", не вживав слово "війна" і виправдовував агресію, перекладаючи провину на Захід і, частково, саму Україну.

Бардаш заявляв, що йому не шкода українців, закликав Україну до капітуляції. Путініст також засудив українців, які не підтримують війну, адже за його словами, це призводить до протистояння між народами.

Також українофоб дозволяв собі негативно висловлюватися про українців, ЛГБТ-спільноту, і навіть втратив дружину через підтримку кривавої війни. Це не дивно, як для прихильника "руского міра". Серед його висловлювань:

"За що народ зараз вмирає? За те, щоб легше було геям, за ліберальні цінності? Я не проти геїв, ну буває, хтось любить "помісити глину". Окей, міси собі акуратно, за зачиненими дверима… Європейські цінності: зелена енергетика? Ви смієтеся? Це цирк. Безвіз? За це ми всі вмиратимемо? Не ви, а пацани із сіл."

"Від мене відхрестилися всі. Моя дружина просто сказала не торкатися моєї доньки, що я зрадник. Я її розумію, їй 25 років, вона виросла в Україні і не знає нічого іншого. Але в Україні живуть не тільки малолітки, ви зрозумійте це. Світ не крутиться довкола 10% населення країни".

"Від імені всіх здорових українців (у них зараз забрали право говорити те, що вони думають) вітаю верховного головнокомандувача, великого імператора російських земель, Володимира Володимировича Путіна з ювілеєм".

До слова, після проросійських заяв Бардаша, його дружина Єлизавета Коцюба оголосила про розрив стосунків. Це сталося після того, як експродюсер став на бік кривавої політики Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кіркоров похизувався годинником з російським символом, але осоромився. Виявилось, що артист, який підтримує війну, показав підробку.