Народила двох дітей та шикує за кордоном: як виглядає дружина путініста Овечкіна і що про неї відомо

Анастасія молодша за чоловіка на вісім років

Російський хокеїст, капітан "Вашингтона" Олександр Овечкін, який побив рекорд з голів у регулярних чемпіонатах НХЛ, з 2016 року одружений з моделлю Анастасією Шубською. Пара познайомилася давно, коли дівчині було лише 14 років, але бурхливий роман між ними зав’язався набагато пізніше.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина путініста Олександра Овечкіна, де вона зараз і чим займається. Ми дізналися деякі подробиці.

Анастасія Шубська — що відомо про дружину Олександра Овечкіна

Росіянка Анастасія Шубська народилася 1993 року у Швейцарії, як кажуть "зі срібною ложкою в роті", оскільки її мамою була знаменита актриса Віра Глаголєва, яка "згоріла від раку", а батько — відомий бізнесмен Кирило Шубський.

Анастасія Шубська разом із мамою

З дитинства Анастасія захоплювалася фігурним катанням та гімнастикою, а потім вирішила пов’язати, як і мама, своє життя із кінематографом. У кіно вона дебютувала ще у 2005 році, але успіху так і не досягла, попри те, що вирушила до Лос-Анджелеса, де проходила курси у філії New York Film Academy. Також дівчина будувала модельну кар’єру.

Анастасія Шубська хотіла стати акторкою

Анастасія з юності звикла до хорошого життя, адже батьки виконували всі її примхи, тож дочка була доволі вередливою та вибірковою. Чоловічою увагою Шубська не була обділена і навіть збиралася заміж за фінансиста Артема Большакова, але до весілля справа так і не дійшла.

З хокеїстом Анастасія познайомилася, коли їй було 14 років. Це сталося 2008 року на Олімпіаді в Пекіні, оскільки її батько входив до олімпійського комітету. Тоді вони станцювали свій перший медляк та обмінялися номерами телефонів. Але зв'язок незабаром обірвався, бо Настя змінила номер.

Олександр Овечкін разом із дружиною

А 2014 року Олександр сам знайшов дівчину, коли гортав соціальні мережі. Він зрозумів, що знайомий із нею і написав повідомлення, знову попросивши її номер телефону. Кілька місяців вони активно спілкувалися онлайн, а потім Шубська прилетіла до Америки та прийшла до нього на матч, а він запросив її на побачення.

Овечкін зробив пропозицію Анастасії через півроку стосунків

Між ними швидко зав’язався бурхливий роман і через півроку стосунків путініст приїхав до Росії й зробив дівчині пропозицію руки та серця. Пишне весілля, на якому був присутній весь російський бомонд, пара зіграла через 10 місяців. З урочистістю їх особисто по телефону привітав російський диктатор Володимир Путін та відправив у подарунок сервіз.

Весілля Олександра Овечкіна та Анастасії Шубської

Після весілля Анастасія переїхав до чоловіка в США, вони мешкають в елітному передмісті Вашингтона у триповерховому особняку. Будинок пари знають усі, оскільки Олександр є справжньою зіркою у США. Відпочивають переважно вони у Маямі, де путініст придбав нерухомість.

Анастасія Шубська живе із чоловіком у США

У 2018 році подружжя вперше стало батьками. Анастасія народила сина, якого назвали Сергій, а за два роки знову стала мамою хлопчика — Іллі. Дівчина веде свої соціальні мережі, де хвалиться безтурботним життям за океаном.

Як виглядає дружина та діти путініста Олександра Овечкіна

Анастасія публікує фотографії із закордонних курортів та демонструє фігуру у брендовому вбранні. У Москві вона має бізнес, яким дівчина керує дистанційно, але намагається по можливості приїжджати до Росії.

Дружина Овечкіна шикує за кордоном

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Юрія Ткача і скільки вони одружені. Пара вперше зустрілася, коли їй було 14 років.