Вперше зустрілися, коли їй було 14 років: як виглядає дружина Юрія Ткача і скільки вони одружені

З майбутньою дружиною Ткач познайомився завдяки мамі

Український актор Юрій Ткач, котрий, як і пародист Юрій Великий, багато років співпрацює зі студією "Квартал 95", давно щасливий у шлюбі. Його дружину звуть Вікторія і вона періодично з’являється на телеекранах разом зі своїм коханим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Вікторія Ткач та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці їхнього знайомства та особистого життя.

Вікторія Ткач — як виглядає дружина коміка Юрія Ткача

Коханій українського актора Вікторії цього року виповниться 34 роки, вона займається блогерством. За її життям в Instagram стежить понад 420 тисяч фоловерів.

Вікторія молодша за Юрія на 8 років

Відомо, що Вікторія молодша за чоловіка на 8 років, але різниця у віці не завадила їм побудувати міцну родину та народити дочку Лізу, якій у вересні 2024 року виповнилося 10 років. Вікторія часто публікує в соціальній мережі особисті фотографії та ділиться своїми роздумами на різні теми, зокрема стосовно особистісного зростання.

Юрій Ткач разом із дружиною та донькою

Крім того, Вікторія неодноразово з’являлася на телеекранах разом із Юрієм. Вона брала участь у програмах Improv Live Show та "Хто зверху?". У дитинстві Вікторія займалася танцями й це захоплення відіграло у житті важливу роль, адже завдяки своєму таланту вона й познайомилася з чоловіком.

Вікторія разом із Юрієм брала участь у кількох передачах

Як Юрій Ткач познайомився з дружиною і скільки років вони одружені

На Improv Live Show український гуморист розповів, що історія їхнього знайомства з Вікторією почалася давно і проходила в три етапи. Вперше вони побачилися на дні народження батька Юрія, коли у нього був 50-річний ювілей. Мати актора запросила танцювальну пару для виступу перед гостями.

Юрій Ткач вперше зустрів Вікторію, коли їй було 14 років

Тоді Юрій і побачив Вікторію, їй на той момент було 14 років. Мама Ткача одразу сказала, щоб він придивився до дівчини.

"Я прийшов туди, відчинив двері і дивлюся — сидить білява дівчинка і якийсь пацан. Після цього мама каже, мовляв, придивись до дівчинки, хороша. А я їй: "Мамо, ти збожеволіла? Мене посадять — чотирнадцять років дитині". А вона така: "Ну, я на майбутнє ", — розповів гуморист.

Як виглядає дружина Юрія Ткача

Друга зустріч пари відбулася через 5 років, коли Вікторії було 19, а Юрію — 27. Тоді комік мав провести день народження танцювального колективу своєї мами й Вікторія була присутня на репетиції, вона сама підсіла до нього.

А через тиждень відбулася їхня третя зустріч, яку ініціювала Вікторія. Вона написала Юрію, а він запросив її на відпочинок на туристичну базу. Там вони вперше поцілувалися і між ними спалахнули почуття. Через рік стосунків Юрій зробив коханій пропозицію руки та серця.

Весілля Юрія Ткача та Вікторії

Пара одружилася у 2014 році, і 28 лютого 2025 року відзначила 11-ту річницю весілля. Але в жовтні минуло року Юрій Ткач у шоу "ЖВЛ" розповів, що їхня родина зіткнулася з кризою, але до розлучення справа не дійшла.

"Накопичилося багато питань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти та ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації тощо", — зазначив український актор.

Юрій у шлюбі з Вікторією вже 11 років

Після важкого періоду Юрій та Вікторія вирішили зміцнити стосунки та повінчатися. Актор підкреслив, що жодних гучних святкувань вони не влаштовуватимуть, бо це "сакральна" подія.

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