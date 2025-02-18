Росіянка, яка обрала Україну: як виглядає дружина зірки "Кварталу" Казаніна і скільки років вони разом

Наталія подарувала гумористові двох синів

Актор "Кварталу 95" Степан Казанін з початку повномасштабної війни перестав з’являтися у медійному просторі, але разом із сім’єю продовжує жити у Києві. Гуморист, як і його дружина Наталя, народилися Росії, але засуджують дії путінського режиму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає кохана "кварталівця" Наталія Казаніна і чим займається. Ми дізналися, скільки років вони разом і що дружина гумориста говорить про війну.

Що відомо про дружину Степана Казаніна і як вона виглядає

Телеведучий Степан Казанін (справжнє ім’я — Сергій), як і його дружина Наталія народилися і виросли в Російській Федерації. Познайомилися вони у студентські роки на вечірці та одразу закохалися одне в одного.

Степан Казанін та його дружина народилися та виросли в Росії

В одному з інтерв’ю гуморист розповідав, що через місяць після знайомства вони з Наталкою почали обговорювати весілля, і в результаті одружилися через півроку після першої зустрічі. На той момент Казаніну було всього 18 років і батьки намагалися відмовити його від раннього шлюбу, але Степан наполіг на своєму і вони з Наталією щасливі у шлюбі вже 31 рік.

Степан Казанін одружився у 18 років

Дружина подарувала коміку двох синів: Степана та Петра. В Україну сім’я переїхала у 2003 році після того, як Казанін взяв участь у київській лізі КВК та познайомився з командою "Кварталу 95". У нашій країні гуморист та його дружина давно вкоренилися, тому засудили війну, яка розпочала Росія.

Степан Казанін та його кохана Наталія

З початку повномасштабного вторгнення "кварталівець" перестав з’являтися у медійному просторі, але відомо, що він підтримує ЗСУ та займається благодійністю. А його дружина Наталія активно веде соціальні мережі, але російською мовою. Жінка ділиться особистими кадрами та своїми міркуваннями, у тому числі щодо війни.

Сім’я гумориста Степана Казаніна

Наталія працює дизайнером. Однак, що саме вона створює і чи є власницею власного бренду — невідомо.

Як виглядає Наталія Казаніна

Що Наталя Казаніна говорить про війну

За осуд війни багато росіян залишають під публікаціями Наталії Казаніної гнівні коментарі, заявляючи, що її слід позбавити російського громадянства та заборонити в’їзд на територію РФ. Але Наталія реагує на це з гумором, вона зізналася, що не хоче повертатися на "батьківщину" і подібні висловлювання її зовсім не зачіпають.

Наталія Казаніна не збирається повертатися на "батьківщину"

Також дружина Казаніна яро реагує на обстріли українських міст, відзначаючи, що цілі "СВО" постійно змінюються і що Росія продовжує грати життями мирних людей: " Здається, сила яких-небудь гормонів рано чи пізно повинна ослабнути … але ні, нечисть продовжує грати нашими життями … і страшно те, методи залишаються колишніми… Вдарити по мирних… сплячих і беззахисних… вилити з екранів чергову брехню… підживити спрагу тих, хто прагне крові" — написала Наталя.

Наталія Казаніна засуджує війну проти України

Жінка назвала росіян, які радіють смертям українців "мерзотами". Наталя зазначила, що війна та її наслідки позбавили людей багатьох речей та близьких, але українці все одно показують світові свою згуртованість.

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