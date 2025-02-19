Ніколи не був худим, але мав густюще волосся: як виглядав Корявченков з "Кварталу" в юності

Юрій Корявченков — актор студії "Квартал 95" у минулому, та народний депутат зараз

Юрій Корявченков, чия дружина стала бізнесвумен, більш відомий під псевдонімом "Юзік". Він завжди вирізнявся серед інших – і зростом, і харизмою, і вмінням розсмішити будь-кого. Ще в юності майбутній нардеп був високим, кремезним і швидко ставав душею будь-якої компанії.

Саме це і привело його на сцену КВК, а пізніше до головної гумористичної команди країни "Квартал 95". "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав Юрій Корявченков у молодості.

Юрій Валерійович Корявченков народився 26 листопада 1974 року в Кривому Розі. У шкільні роки він мріяв стати лікарем і навіть два роки працював санітаром у хірургічному відділенні місцевої лікарні.

Після закінчення школи Юрій вступив до Криворізького технічного університету, де здобув спеціальність інженера-електрика. Згодом він отримав і економічну освіту.

У студентські роки Корявченков активно долучився до гумористичних виступів, приєднавшись у 1995 році до команди КВК "Криворізька шпана". Ця команда згодом об'єдналася з "Сибірськими богатирями" з Кемерова, утворивши колектив "50x50".

Згодом Корявченков потрапив до складу "Збірної Кривого Рогу". Саме на основі цієї команди було створено "95 Квартал". Тоді він виступав під сценічним псевдонімом "Юзік", який залишився з ним надовго.

Вже у 2003 році гуморист переїхав до Києва і став актором студії "Квартал 95". Здебільшого він отримував ролі кумедного товстуна і дуже полюбився глядачам. Також Корявченков був адміністративним продюсером та виконавчим директором "Кварталу". Корявченков також випробував себе у ролі актора в серіалі "Слуга народу".

У 2019 році екскварталівець очолив криворізький штаб Володимира Зеленського — на той момент кандидата у президенти. На виборах парламенту того ж року Корявченков був обраний народним депутатом. Цю посаду він займає й нині.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник Казанін з "Кварталу". Гуморист останнім часом перестав бути активним у соціальних мережах та медійному просторі.