Никогда не был худым, но имел густые волосы: как выглядел Корявченков из "Квартала" в юности

Юрий Корявченков — актер студии "Квартал 95" в прошлом, и народный депутат сейчас

Юрий Корявченков, чья жена стала бизнесвумен, более известен под псевдонимом "Юзик". Он всегда отличался от других – и ростом, и харизмой, и умением рассмешить кого-либо. Еще в юности будущий нардеп был высоким, коренастым и быстро становился душой любой компании.

Именно это и привело его на сцену КВН, а позже в главную юмористическую команду страны "Квартал 95". "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Юрий Корявченков в молодости.

Юрий Валерьевич Корявченков родился 26 ноября 1974 года в Кривом Роге. В школьные годы он мечтал стать врачом и даже два года работал санитаром в хирургическом отделении местной больницы.

После окончания школы Юрий поступил в Криворожский технический университет, где получил специальность инженера-электрика. Впоследствии он получил и экономическое образование.

В студенческие годы Корявченков активно приобщился к юмористическим выступлениям, присоединившись в 1995 году к команде КВН "Криворожская шпана". Эта команда впоследствии объединилась с "Сибирскими богатырями" из Кемерова, образовав коллектив "50x50".

Впоследствии Корявченков попал в состав "Сборной Кривого Рога". Именно на основе этой команды был создан "95 квартал". Тогда он выступал под сценическим псевдонимом "Юзик", оставшимся с ним надолго.

Уже в 2003 году юморист переехал в Киев и стал актером студии "Квартал 95". В большинстве он получал роли забавного толстяка и очень полюбился зрителям. Также Корявченков был административным продюсером и исполнительным директором "Квартала". Корявченков также испытал себя в роли актера в сериале "Слуга народа".

В 2019 году экс-кварталовец возглавил криворожский штаб Владимира Зеленского – на тот момент кандидата в президенты. На выборах парламента в том же году Корявченков был избран народным депутатом. Эту должность он занимает и сейчас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез Казанин из "Квартала". Юморист в последнее время не является активным в социальных сетях и медийном пространстве.