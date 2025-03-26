Розлучилися зі скандалом, але важко переживала його смерть: як виглядає ексдружина Узелкова і що в неї в особистому житті

Від покійного Узелкова фітнес-тренер народила двох дітей

У листопаді 2024 року пішов із життя відомий боксер В’ячеслав Узелков. Понад 20 років він був одружений з фітнес-тренером Мариною Боржемською, яка подарувала йому сина та дочку. Але у 2018 році зіркова пара розлучилася, причому дуже скандально. Зараз Марина продовжує займатися улюбленою справою та відкрито відповідає на запитання щодо особистого життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає колишня дружина покійного В’ячеслава Узелкова і що про неї відомо. Марина активно веде соціальні мережі, де ділиться з багатотисячною аудиторією як робочими, і особистими моментами.

Марина Боржемська — що відомо про її шлюб з Узелковим

Спортсменка Марина Боржемська та її колишній чоловік В’ячеслав Узелков були однією із найміцніших пар українського шоубізнесу, вони разом були тренерами популярного проєкту "Зважені та щасливі". У шлюбі подружжя прожило 22 роки й виховало двох дітей: сина Роберта та дочку Олівію.

Марина Боржемська з чоловіком були тренерами у програмі "Зважені та щасливі"

Але їхня сімейна ідилія завершилася скандальним розлученням. Між подружжям відбулася велика сварка, після якої Марина вирішила розійтися з боксером і навіть залишила з дітьми їхній спільний будинок посеред ночі. Причин конфлікту вона не розкривала, але пізніше повідомила, що отримувала від колишнього чоловіка повідомлення з погрозами.

Марина Боржемська народила Узелкову двох дітей

Багато особистих моментів колишнє подружжя виносило на загальний огляд. У 2021 році Узелков заявляв, що у нього нові стосунки й що він знову хоче стати батьком. Але своєї обраниці він так і не представив публіці. Боксер займався тренерською діяльністю, проте у 45 років помер через проблеми з серцем.

Марина Боржемська та В’ячеслав розлучилися після 22 років шлюбу

Марина Боржемська прокоментувала у соціальній мережі його смерть так: "Пішов із життя В’ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Попри всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все ".

Марина Боржемська з дітьми

Що відомо про особисте життя Марини Боржемської

Після скандального розлучення фітнес-тренер часто коментувала особисте життя, але скаржилася на те, що їй важко розпочати нові стосунки. Марина зізналася, що багатьох чоловіків лякає її популярність, та й нечасто вона буває у романтичних локаціях, де можна з кимось познайомитись.

Як зараз виглядає Марина Боржемська

Влітку 2022 Боржемська розповіла в ефірі каналу СТБ, що в її житті з’явився новий чоловік і навіть замислювалася про те, щоб ще раз стати мамою. Але спільних фотографій з обранцем так і не з’явилося у соцмережі.

Нещодавно фітнес-тренер у Instagram знову відкрила завісу особистого життя та розповіла, що на даному етапі відкрита до нових знайомств. Марина зазначила, що їй хочеться знайти хорошого чоловіка з певним набором якостей, хоча конкретного типажу вона не має.

Марина Боржемська відкрита до нових стосунків

Також колишня дружина Узелкова розповіла, що використовувала програми для знайомств, але їй важко знайомитись онлайн, коли немає відразу живого контакту.

Нещодавно в InstaStories Марина розповіла, що взяла себе в руки після смерті колишнього чоловіка та дозволила собі "прожити" біль. Наразі вона повністю відкрита до нових встосунків.

Марина Боржемська розповіла про особисте життя

"Це неймовірно боляче, і жодні слова не зможуть зменшити цю втрату. Дозвольте собі прожити цей біль, не поспішайте бути "сильними". Нехай підтримка близьких та пам’ять про вашого чоловіка допоможуть вам крок за кроком знаходити сили жити далі. Ви не самі ", — відповіла Марина на запитання, як впоратися із втратою чоловіка.

Марина Боржемська пережила втрату ексчоловіка

Зараз Марина сконцентрована більше на роботі, оскільки наступного місяця запускає новий курс програми схуднення.

Марина Боржемська запускає нову програму схуднення

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