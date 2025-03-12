Був у цивільному шлюбі 20 років, але дітей йому подарувала інша: що відомо про особисте життя Вакарчука

Співак майже не говорить про особисте життя і не показує своїх дружину та дітей

Святослав Вакарчук завжди був людиною, яка оберігає своє особисте життя від зайвої уваги. Він рідко говорить про сім’ю, не публікує фото родини у соцмережах і уникає запитань про них в інтерв’ю. Проте відомо, що артист — батько двох дітей. Також є інформація, що упродовж 20 років він перебував у цивільному шлюбі, але пара завершила стосунки у 2021 році.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука. Ми також з'ясували, що відомо про його колишню кохану та теперішню обраницю.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

Артист 20 років прожив у цивільному шлюбі з жінкою, на ім'я Ляля Фонарьова. Вони ніколи не афішували свої стосунки, а їхні спільні фото з'являлися у мережі вкрай рідко. Від першого шлюбу вона виховувала доньку Діану. За даними ЗМІ, Святослав вдочерив дівчинку. Пара вирішила розірвати стосунки у 2021 році, але не розповіла причини. Тоді Вакарчук лише сказав, що вони з екскоханою залишилися у гарних стосунках.

ЗМІ підозрювали, що причиною розриву Вакарчука з Фонарьовою стала його зрада — роман з іншою жінкою, оскільки того ж року в артиста народився син Іван. До речі, хлопчика назвали на честь дідуся співака — Героя України.

За деякими даними, сина Вакарчуку народила продюсерка Євгенія Яцута. Саме вона у 2022 році продюсувала кліп для "Океану Ельзи". До речі, того ж року у Святослава народилася друга дитина — донька Соломія. Тоді Євгенія відвідала Каннський фестиваль із вагітним животиком.

Хто така Євгенія Яцута

Ймовірна кохана Вакарчука народилася в Києві. Вона має ступінь магістра психології. Вона продюсерка і працює вже понад 15 років в українському кіновиробництві. Проте свій шлях вона розпочала з посади асистент продюсера. Зараз вона є співвласницею бізнесу — продакшену Radioaktive Film, який знімає рекламу та кліпи.

Під час війни Святослав Вакарчук активно підтримує українських військових, часто перебуваючи в роз'їздах. Він зазначає, що його сім'я є джерелом любові та сили, а також мотивує його до нових звершень. Він зазначав, що його дружина та діти — це його антидепресанти. Однак ім'я коханої він не розкриває та світлинами своїх спадкоємців не ділиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти зрадниці Жанни Бадоєвої. Вона має двох дітей від різних шлюбів, а зараз вона живе в Італії з третім чоловіком.