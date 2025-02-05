Заради Тоні Матвієнко пішов від дружини та двох дітей: що відомо про особисте життя зірки шоу "Голос країни" Мірзояна

Арсен Мірзоян виховує трьох дітей

Український артист Арсен Мірзоян майже 8 років щасливий у шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко. Але заради коханої, з якою познайомився на проєкті "Голос країни", він пішов від першої дружини, яка подарувала йому двох синів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя популярного виконавця Арсена Мірзояна. Ми довідалися про нього деякі факти.

Перший шлюб Арсена Мірзояна

Український артист Арсен Мірзоян прийшов на музичний проєкт "Голос країни", який приніс йому велику популярність, сім’янином. У нього була дружина Анна та двоє синів: Влад та Артем.

Арсен Мірзоян на шоу "Голос країни"

З першою дружиною Арсен познайомився ще в середині 90-х і саме до Анни у нього спалахнули серйозні почуття, які переросли у шлюб. До неї у Мірзояна "були стосунки а-ля шведський стіл", як сам розповів співак у програмі "Слава+".

Арсен Мірзоян із першою дружиною Анною

Але незабаром їхній шлюб дав тріщину. Як пояснив Арсен, трапилося це через те, що він захопився надто собою, своєю роботою та власними цілями. Мірзоян мав намір побудувати музичну кар’єру та робив перші кроки у шоубізнесі. Та й знайомство з Тонею Матвієнко сильно вплинуло на стосунки Арсена з його колишньою дружиною.

Артист розповів, що зараз з Анною у нього натягнуті стосунки, оскільки в неї залишилася на нього образа. Щодо дітей, то Мірзоян розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", що більше спілкується зі старшим сином Владом. Юнак залишився у Запоріжжі та навчається в університеті, а ось молодший Артем перебуває у Німеччині, займається вивченням іноземної мови.

Арсен Мірзоян виховує двох синів від першого шлюбу

Другий шлюб Арсена Мірзояна

На проєкті "Голос країни" Арсен Мироян познайомився з Тонею Матвієнкою, яка також була його учасницею. Перебуваючи у шлюбі, артист почав приділяти їй знаки уваги.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко познайомилися на шоу

Тоня зізналася, що не збиралася руйнувати сім’ю, спочатку між ними були дружні стосунки, а коли вона зрозуміла, що відчуває якісь почуття, то намагалася від Арсена віддалитися та обмежити з ним спілкування. Однак почуття все ж таки виявилися сильнішими.

В інтерв’ю Мірзоян зазначав, що після знайомства з Тонею вагався, чи варто йти від дружини, але зробив цей непростий вибір, щоб бути чесним. Наприкінці 2013 року співак подав на розлучення і спочатку вони з Матвієнком приховували свої стосунки від публіки, але в мережі все частіше почали з’являтися їхні спільні фотографії.

Арсен Мірзоян у шлюбі з Тонею вже майже 8 років

У січні 2016 року Тоня Матвієнко подарувала Арсену дочку, яку назвали Ніна, на честь бабусі, народної артистки Ніни Матвієнко. А через півроку закохані зіграли весілля.

У шлюбі Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко народилася дочка

Їхній дочці вже 7 років й батьки активно займаються вихованням Ніни. Як розповів Арсен, вони стежать за тим, щоб дівчинка менше часу сиділа у телефоні та більше спілкувалася з однолітками у реальному житті.

Дочка Арсена Мірзояна

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя Віри Брежнєвої. Артистка тричі була перебувала у шлюбі, один з яких був цивільний.