Крутила роман із молодим тренером і стала мамою у 55: що відомо про особисте життя зрадниці Оксани Байрак

Офіційно Оксана Байрак була одружена один раз

Багато українських знаменитостей зрадили нашу країну і тепер будують кар’єру в Російській Федерації. Серед них відзначилася і режисерка Оксана Байрак, яка називала себе "патріоткою".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисто життя зрадниці й чим воно зараз займається. Ми дізналися деякі факти.

З ким була одружена Оксана Байрак і як стала мамою

Оксана Байрак, яка стала режисером багатьох українських та російських кінострічок, мала досить бурхливе особисте життя. Їй приписували безліч романів з акторами, які знімалися у її проєктах. Зокрема в ЗМІ писали про її любовні стосунки з Дмитром Харатьяном та Еріком Робертсом, і нібито з кожним у них було "шалене кохання".

Оксані Байрак приписували безліч романів із акторами

Але побудувати міцні тривалі стосунки Байрак намагалася двічі. Вперше у студентські роки, коли зустріла свого однокурсника Олександра Копейкіна. За нього вона вийшла заміж і прожила з ним 10 років, але потім пара розлучилася.

В одному з інтерв’ю режисер зізналася, що була жертвою домашнього насильства. Її чоловік після весілля несподівано став підіймати на неї руку й одного разу вдарив у голову так, що вона перенесла струс мозку. Після цього Оксана прийняла остаточне рішення від нього піти.

Оксана Байрак була офіційно одружена з однокурсником

Другим її коханням став фітнес-тренер Георгій Москалюк, з яким вона познайомилася на телепередачі "Давай одружимося". Хлопець, молодший за Оксану на 23 роки, прийшов на зйомки разом з другом, що виступав у ролі нареченого, а Байрак була телеведучою. Між ними почалася розмова, вони обмінялися контактами й незабаром усе переросло в роман, який тривав сім років.

Оксана Байрак крутила роман із тренером Георгієм

Оксана розповідала, що була дуже щаслива з Георгієм, він дарував їй подарунки, возив на відпочинок і неодноразово кликав її заміж, проте через щільний графік урочистість доводилося відкладати, але Оксана все одно вважає їхні стосунки щасливими. завдяки їм вона має дочку.

Оксана Байрак стала мамою у 55 років

У 2019 році, коли зрадниці було 55 років, вона вперше стала мамою. Первенця режисерові народила сурогатна мати. Дівчинку назвали Ліза.

Зараз Байрак продовжує жити в Російській Федерації та знімати фільми для країни-окупанта. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться знімками свого безтурботного життя, доки її рідну країну обстрілюють ракетами, а також фотографується з акторами, які підтримують агресію проти України.

Оксана Байрак живе та заробляє в Росії

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя Лоліти, яка народилося в Україні та підтримує війну. За плечима артистки п’ять невдалих шлюбів.