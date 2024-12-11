Крутила роман с молодым тренером и стала мамой в 55: что известно о личной жизни предательницы Оксаны Байрак

Официально Оксана Байрак была замужем один раз

Многие украинские знаменитости предали нашу страну и теперь строят карьеру в Российской Федерации. Среди них отличилась и режиссер Оксана Байрак, называвшая себя "патриоткой".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о лично жизни предательницы и чем она сейчас занимается. Мы узнали некоторые факты.

С кем была в браке Оксана Байрак и как стала мамой

У Оксаны Байрак, которая стала режиссером многих украинских и российских кинолент, была довольно бурная личная жизнь. Ей приписывали множество романов с актерами, которые снимались в ее проектах. В частности в СМИ писали о ее любовных отношениях с Дмитрием Харатьяном и Эриком Робертсом, и якобы с каждым у них была "безумная любовь".

Оксане Байрак приписывали множество романов с актерами

Но построить крепкие длительные отношения Байрак пыталась дважды. Первый раз в студенческие годы, когда встретила своего однокурсника Александра Копейкина. За него она вышла замуж и прожила с ним 10 лет, но потом пара рассталась.

В одном из интервью режиссер призналась, что была жертвой домашнего насилия. Ее муж после свадьбы неожиданно стал поднимать на нее руку и однажды ударил в голову так, что она перенесла сотрясение мозга. После этого Оксана принял окончательное решение от него уйти.

Оксана Байрак была официально замужем за однокурсником

Второй ее любовью стал фитнес-тренер Георгий Москалюк, с которым она познакомилась на телепередаче "Давай поженимся". Парень, младше Оксаны на 23 года, пришел на съемки вместе с другом, что выступал в роли жениха, а Байрак была телеведущей. Между ними завязался разговор, они обменялись контактами и вскоре все переросло в роман, который длился семь лет.

Оксана Байрак крутила роман с тренером Георгием

Оксана рассказывала, что была очень счастлива с Георгием, он дарил ей подарки, возил на отдых и не единожды звал ее замуж, однако из-за плотного графика торжество приходилось откладывать. В итоге пара рассталась, но Оксана все равно считает их отношения счастливыми, ведь благодаря им она обрела дочь.

Оксана Байрак стала мамой в 55 лет

В 2019 году, когда предательнице было 55 лет, она впервые стала мамой. Первенца режиссеру родила суррогатная мать. Девочку назвали Лиза.

Сейчас Байрак продолжает жить в Российской Федерации и снимать фильмы для страны-оккупанты. На своей странице в Instagram она делится снимками своей беззаботной жизни, пока ее родную страну обстреливают ракетами, а также фотографируется с актерами, поддерживающими агрессию против Украины.

Оксана Байрак живет и зарабатывает в России

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни Лолиты, которая родилась в Украине и поддерживает войну. За плечами артистки пять неудачных браков.