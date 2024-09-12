Назвала себя "большой патриоткой", но продалась за рубли: чем сейчас занимается режиссер Оксана Байрак и что говорит о войне (фото)

В начале войны Байрак осуждала тех, кто уехал из Украины, но после стала на сторону врага

Среди украинских кинодеятелей есть предатели, сбежавшие в Россию, помимо Тараса Голубкова, за рубли продалась и Оксана Байрак. В начале войны она гордо заявляла, что остается в Украине вместе со своим народом, а потом "переобулась" и начала работать в российской индустрии.

"Телеграф" выяснил, чем сейчас занимается Оксана Байрак и как изменилась. Также мы узнали, говорит ли она сейчас о войне.

Чем сейчас занимается предательница Оксана Байрак и как выглядит

Поведение известного украинского режиссера Оксаны Байрак вызвало бурю возмущения, ведь знаменитость, осуждавшая в начале войны тех, кто выехал из страны, вскоре поступила аналогичным образом. Только Байрак не просто выехала за рубеж, а начала работать в стране-агрессоре.

Оксана Байрак

Что Оксана Байрак говорила о войне в начале вторжения РФ

Еще до войны она активно сотрудничала с российскими актерами и отличалась скандальными высказываниями, но после вторжения России оставалась в Украине и осуждала войну. На своей странице в Instagram, которая сейчас недоступна пользователям из Украины, она делала публикации, рассказывая, что никуда не уезжает, а остается вместе со своим народом, но ее якобы заблокировали из-за молитвы.

Оксана Байрак предала Украину

Однако она быстро "переобулась" и оказалась на стороне врага. Оксана Байрак стала публиковать фотографии, на которых наслаждается жизнью, признается в любви Питеру и обнимается с российским актером Антоном Батыревым, являющимся ярым сторонником Путина.

Оксана Байрак и Антон Батырев

Также стало известно, что режиссер в России сняла 8-серийный сериал "Дождь на исходе лета". Но только взяла себе псевдоним Фрося Касьян, именно он был указан в перечне команды, работающей над проектом.

Оксана Байрак позирует в Питере

Помимо этого, украинцев возмутило поведение Байрак, которая, находясь в РФ, вышла в прямой эфир и назвала себя украинкой и вообще "самой большой патриоткой", заявив, что вернется в Одессу. Она почему-то решила, что Украина встретит ее с распростертыми объятиями. О войне она сейчас не говорит, поскольку больше сосредоточена на себе и на работе с россиянами.

"Телеграф" писал ранее, чем сейчас занимается украинская актриса Галина Безрук, сыгравшая Машу в сериале "Домик на счастье". Девушка живет в Москве и не осуждает российскую агрессию.