Назвала себе "великою патріоткою", але продалася за рублі: чим зараз займається режисер Оксана Байрак і що говорить про війну (фото)

На початку війни Байрак засуджувала тих, хто виїхав з України, але згодом стала на бік ворога

Серед українських кінодіячів є зрадники, які втекли до Росії, крім Тараса Голубкова, за рублі продалася й Оксана Байрак. На початку війни вона гордо заявляла, що залишається в Україні разом зі своїм народом, а потім "перевзулась" і почала працювати в російській індустрії.

"Телеграф" з’ясував, чим зараз займається Оксана Байрак і як змінилася. Також ми дізналися, чи вона зараз говорить про війну.

Чим зараз займається зрадниця Оксана Байрак і як виглядає

Поведінка відомого українського режисера Оксани Байрак викликала шквал обурення, адже знаменитість, яка засуджувала на початку війни тих, хто виїхав з країни, через деякий час вчинила аналогічно. Тільки Байрак не просто виїхала за кордон, а почала працювати у країні-агресорі.

Оксана Байрак працює в Росії

Що Оксана Байрак говорила про війну на початку вторгнення РФ

Ще до війни вона активно співпрацювала з російськими акторами та вирізнялася скандальними висловлюваннями, але після вторгнення Росії залишалася в Україні та засуджувала війну. На своїй сторінці в Instagram, яка зараз недоступна користувачам з України, вона робила публікації, розповідаючи, що нікуди не їде, а залишається разом зі своїм народом, але її нібито заблокували через молитву.

Оксана Байрак зрадила Україну

Однак вона швидко "перевзулась" і опинилася на боці ворога. Оксана Байрак стала публікувати фотографії, на яких насолоджується життям, освідчується в коханні Петербургу й обіймається з російським актором Антоном Батирьовим, який є затятим прихильником Путіна.

Оксана Байрак і Антон Батирьов

Також стало відомо, що режисерка в Росії зняла 8-серійний серіал "Дощ наприкінці літа". Але тільки взяла собі псевдонім "Фрося Касьян", саме він був зазначений у переліку команди, яка працює над проєктом.

Оксана Байрак позує у Петербурзі

Крім цього, українців обурила поведінка Байрак, яка, перебуваючи у РФ, вийшла у прямий ефір і назвала себе українкою та взагалі "найбільшою патріоткою", заявивши, що повернеться до Одеси. Вона чомусь вирішила, що Україна зустріне її з розкритими обіймами. Про війну вона зараз не говорить, оскільки більше зосереджена на собі та на роботі з росіянами.

"Телеграф" писав раніше, ніж зараз займається українська актриса Галина Безрук, яка зіграла Машу в серіалі "Будиночок на щастя". Дівчина живе у Москві й не засуджує російську агресію.