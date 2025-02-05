Ради Тони Матвиенко ушел от жены и двух детей: что известно о личной жизни звезды шоу "Голос країни" Мирзояна

Арсен Мирзоян воспитывает троих детей

Украинский артист Арсен Мирзоян почти 8 лет счастлив в браке с певицей Тоней Матвиенко. Но ради возлюбленной, с которой познакомился на проекте "Голос країни", он ушел от первой супруги, подарившей ему двух сыновей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни популярного исполнителя Арсена Мирзояна. Мы узнали о нем некоторые факты.

Первый брак Арсена Мирзояна

Украинский артист Арсен Мирзоян пришел на музыкальный проект "Голос країни", принесший ему большую популярность, состоявшимся семьянином. У него была супруга Анна и двое сыновей: Влад и Артем.

Арсен Мирзоян на шоу "Голос країни"

С первой супругой Арсен познакомился еще в середине 90-х и именно к Ане у него вспыхнули серьезные чувства, которые переросли в брак. До нее у Мирзояна "были отношения а-ля шведский стол", как сам рассказал певец в программе "Слава+".

Арсен Мирзоян с первой женой Анной

Но вскоре их брак дал трещину. Как объяснил Арсен, случилось это из-за того, что он увлекся слишком собой, своей работой и собственными целями. Мирзоян был намерен построить музыкальную карьеру и делал первые шаги в шоу-бизнесе. Да и знакомство с Тоней Матвиенко сильно повлияло на отношения Арсена с его бывшей супругой.

Артист рассказал, что сейчас с Анной у него натянутые отношения, поскольку у нее осталась на него обида. Что касается детей, то Мирзоян рассказал в интервью "РБК-Украина", что больше общается со старшим сыном Владом. Юноша остался в Запорожье и учится в университете, а вот младший Артем находится в Германии, занимается изучением иностранного языка.

Арсен Мирзоян воспитывает двоих сыновей от первого брака

Второй брак Арсена Мирзояна

На проекте "Голос країни" Арсен Мироян познакомился с Тоней Матвиенко, которая также была его участницей. Находясь в браке, артист начал уделять ей знаки внимания.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу

Тоня призналась, что не собиралась разрушать семью, сначала между ними были дружеские отношения, а когда она поняла, что испытывает какие-то чувства, то пыталась от Арсена отдалиться и ограничить с ним общение. Однако чувства все же оказались сильнее.

В интервью Мирзоян отмечал, что после знакомства с Тоней колебался, стоит ли уходить от жены, но сделал этот непростой выбор, чтобы быть честным. В конце 2013 года певец подал на развод и первое время они с Матвиенко скрывали свои отношения от публики, но в сети все чаще стали появляться их общие фотографии.

Арсен Мирзоян в браке с Тоней уже почти 8 лет

В январе 2016 году Тоня Матвиенко подарила Арсену дочь, которую назвали Нина, в честь бабушки, народной артистки Нины Матвиенко. А спустя полгода влюбленные сыграли свадьбу.

В браке Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко родилась дочь

Сейчас их дочери уже 7 лет и родители активно занимаются ее воспитанием. Как рассказал Арсен, они следят за тем, чтобы Нина меньше времени сидела в телефоне и больше общалась со сверстниками в реальной жизни.

Дочь Арсена Мирзояна

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