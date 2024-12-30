Трижды была "девушкой" Зеленского: что известно о личной жизни Ходченковой

Сейчас актриса не разглашает подробности своих амурных дел

Светлана Ходченкова — российская актриса, которая четыре раза работала на съемочной площадке вместе с Владимиром Зеленским. Им приписывали роман, однако такую информацию артисты тогда опровергли.

"Телеграф" выяснил, что известно о личной жизни Светланы Ходченковой.

Светлана Ходченкова — личная жизнь

Первым избранником актрисы был коллега Владимир Яглич, с которым она познакомилась в театральном училище. Актеры сыграли супругов в фильме "Тихий московский дворик". Однако роман возник не тогда, а в момент работы над лентой "Карусель". Вскоре пара начала отношения, а впоследствии обручилась.

Поговаривали, что в браке актеры часто ссорились, поскольку оба имели сильные характеры. Также были слухи, что Яглич очень ревновал жену. В 2010 году супруги развелись, пробыв в браке 5 лет.

В прессе также писали о возможном романе Светланы в то время с актером Владимиром Зеленским. Они снимались вместе в нескольких фильмах: "Наполеон и Жозефина", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время" и "Любовь в большом городе". В некоторых из них Ходченкова играла девушку Зеленского, поэтому говорили, что муж Светланы — Яглич — ревновал жену к украинцу. Однако отношений между ними не было.

В 2009 году Ходченкова познакомилась с предпринимателем Георгием Петришиным. Это произошло в баре после награждения премии "Золотой граммофон". У Петришина была репутация ловеласа, крутящего романы с известными женщинами. Поговаривали, что мужчина имел отношения с певицей Викторией Дайнеко и актрисой Анастасией Задорожной.

В 2011 году Ходченкова и Петришин начали встречаться. В интервью женщина рассказывала, что чувствует себя счастливой. В 2015 году избранник сделал предложение актрисе на сцене театра. Это произошло после того, как Светлана отыграла спектакль.

За месяц до брака пара рассталась. По одной из версий, причиной этого стала определенная старая ссора, детали которой остаются неизвестными. Также писали, что Петришин очень ревновал актрису и не давал ей личного пространства.

Ходченковой приписывали роман с актером Дмитрием Малашенко. Впрочем, они опровергли слухи о романе. Также в сети появлялись фото актрисы с Петришиным на Бали, поэтому говорили, что пара могла воссоединиться.

В 2019 году появились слухи, что Светлана встречается с актером и продюсером Семеном Слипаковым. Их заметили на вручении премии "Человек года". Однако Ходченкова отметила, что они только друзья.

В 2021 году в прессе появилась информация, что актриса встречается с бизнесменом Павлом Манченко. Мужчина младше Ходченковой на 5 лет, а также живет в одном жилом комплексе с актрисой. Поговаривают, что пару видели в Париже во время отпуска Светланы. Сама артистка не комментирует свою личную жизнь.

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