Янукович, Зеленский или Порошенко? Кто является самым высоким и низким по росту президентом Украины

Выяснили, кто самый низкий и самый высокий среди украинских президентов

С момента обретения Украиной независимости государство имело шесть президентов. У каждого из них были свои сторонники и критики, политические взгляды и сотрудничество с разными государствами. Например, первый президент Украины Леонид Кравчук отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности для Украины. Он умер в 2022 году.

"Телеграф" расскажет, какой рост имеет каждый из бывших глав государства, а также рост действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Леонид Кравчук

Первым президентом независимой Украины был Леонид Кравчук. Он руководил государством в 1991–1994 годах. Кравчук стал одним из подписавших соглашение о прекращении существования Советского Союза.

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Также при этом политике Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Рост Леонида Кравчука достигал 175 сантиметров. Он умер в 2022 году в 88 лет.

Леонид Кучма

Кучма возглавлял страну в течение 2 сроков подряд – с 1995 по 2004 годы. При его президентстве в Украине приняли Конституцию и провели денежную реформу.

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Однако Кучма подписал с Россией договор о дружбе и Соглашение о разделе Черноморского флота, согласно которому стране-оккупанту отдали 80% кораблей, базировавшихся в Крыму. Рост Леонида Кучмы — 176 сантиметров.

Виктор Ющенко

Виктор Ющенко возглавил Украину после Оранжевой революции в 2004 году и был на этом посту до 2010 года. Политик работал над сохранением исторической памяти, в частности, восстановлении музеев и признании Голодомора 32-33 лет геноцидом украинского народа. Рост Ющенко достигает 183-185 сантиметров.

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Виктор Янукович

Янукович вошел в современную историю Украины как беглый президент. Он возглавлял страну в 2010-2014 годах. Янукович давал указание расстреливать участников Евромайдана. Погибли более 100 человек. Сам политик сбежал в страну-агрессора. Янукович является самым высоким среди всех бывших президентов Украины. Его рост – 192-193 сантиметра.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко руководил страной в 2014-2019 годах. В то время Украина получила безвизовый режим с Европейским Союзом. Также он подписал экономическую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС и получил Томос – автокефалию Православной церкви Украины. Рост Петра Порошенко – около 184 сантиметра.

Фото: Getty Images

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году и сейчас. При его каденции запустили рынок земли, ввели "Действие", устраняющее множество бюрократических процессов, а самое главное — Зеленскому удалось объединить партнеров вокруг помощи Украине во время полномасштабной войны.

Зеленский — самый низкий украинский президент. Его рост – 170 сантиметров.

Фото: Getty Images

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