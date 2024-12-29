Защищала русский язык и говорила, что не вернется в Украину: где сейчас Слава Каминская

В начале войны исполнительница перебралась за границу

Слава Каминская — бывшая участница группы "НеАнгелы", которая впоследствии начала сольную карьеру. Она стала узнаваемой, в частности благодаря низкому голосу и эффектной внешности, ради которой сделала несколько пластических операций.

"Телеграф" расскажет, где сейчас находится певица.

Где сейчас Слава Каминская

После начала полномасштабного вторжения Слава Каминская перебралась вместе с детьми в Нидерланды. Исполнительница делилась, что работала 15 лет не зря, и сейчас может позволить своим детям безопасное место жительства. В то же время добавила, что не хотела ехать из Украины, однако сделала это из-за войны.

Фото из сети

Периодически Слава приезжала на родину, но ненадолго и возвращалась за границу. Каминская также критиковала трек POSITIFF и Анны Тринчер "Какой ты казак".

"Сколько можно подсыпать шоубиз такими кринж-треками? Где место творчеству? А не пиара на ситуации в стране", — писала она.

Каминская получала хейт за выезд за границу, однако объясняла, что сделала это ради детей. Она утверждала, что могла бы тоже чистить картошку, как Даша Астафьева, если была бы одна.

Впоследствии певица выпустила впервые за длительное время песню на украинском "Хочу додому", где выразила тоску по Украине.

В 2023 году Каминская попала в языковой скандал. Женщина начала защищать русский язык и объяснять, что она имеет право пользоваться им согласно украинскому законодательству. Слава отметила, что будет продолжать говорить по-русски, потому что делает это с самого детства.

Фото из инстаграма Славы Каминской

Также артистка отметила, что не собирается возвращаться в Украину. Однако позже написала, что сделала такое заявление из-за сильных негативных эмоций на фоне хейта.

Судя по публикациям, сейчас Слава Каминская живет в Испании вместе с детьми. Она делится кадрами с путешествий, заведений, показывает своих детей и частично своего любимого.

Фото из инстаграма Славы Каминской

Фото из инстаграма Славы Каминской

В апреле 2024 года Слава сделала пластическую операцию на лице и груди.

Фото из инстаграма Славы Каминской

Поговаривали, что Слава вышла замуж в третий раз. Поскольку рассказывая о своем любимом, она назвала его мужем. Исполнительница рассказала, что вместе с избранником периодически отправляется в красивые места вдвоем. Однако Слава позже опровергла слухи о замужестве.

Фото из инстаграма Славы Каминской

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