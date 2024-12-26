Обвинение в изнасиловании, рак и свадьба с шаманом: громкие события и скандалы в королевских семьях 2024 года

Королевские семьи нередко оказываются в центре внимания. И скандалов

Каждый год в жизни монарших семей происходит полно событий, которые привлекают внимание. Если вы можете вспомнить лишь скандальную невестку короля Британии Меган Маркл, то в этом году ее затмили другие лица.

Давайте подробнее вспомним, чем запомнился 2024 год. Эти примеры демонстрируют, что члены королевских семей, несмотря на их высокий статус, — обычные люди. Они не застрахованы от заболеваний, громких скандалов и общественного внимания к их личной жизни.

Рак у короля Британии Чарльза III и Кейт Миддлтон

5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у короля Чарльза III обнаружено онкологическое заболевание. Рак был выявлен в процессе лечения 76-летнего монарха от увеличенной простаты.

Король Великобритании Чарльз III. Фото: Getty Images

22 марта невестка Чарльза — жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, сообщила о диагнозе — рак, и о прохождении курса химиотерапии. До этого она не появлялась на публике с Рождества 2023 года. В конце января 2024-го Кейт выписалась из больницы после почти двухнедельного пребывания, связанного с операцией на брюшной полости, в ходе которой и был выявлен онкологический диагноз.

Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом, старшим сыном Чарльза III. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и скандал с клиникой

Лондонская клиника, в которой проводилась операция принцессы Уэльской, инициировала расследование после жалоб о попытках сотрудников получить доступ к личным медицинским данным принцессы Уэльской. Как минимум один сотрудник был уличен в попытке получить доступ к медицинским данным о состоянии здоровья Кэтрин.

О результатах расследования не сообщалось.

Кейт Миддлтон перенесла химиотерапию. Фото: Getty Images

Норвежская принцесса вышла замуж за шамана

Принцесса Норвегии Марта Луиза вступила в брак с американским шаманом. Она вышла замуж за своего избранника, самопровозглашенного шамана из США Дурека Верретта. Церемония прошла в узком кругу в отеле, расположенном в Гейрангере на западе Норвегии.

Марта Луиза вышла замуж за шамана. Фото: Getty Images

Отношения пары стали причиной разногласий внутри королевской семьи и вызвали споры в обществе. Марта Луиза отказалась от титула "Ее Королевское Высочество" еще в 2002 году, чтобы строить карьеру в индустрии развлечений. С 2019 года она также прекратила использовать титул "принцесса".

В 2022 году Марта Луиза открыла центр с духовными практиками. Этим также занимается и шаман Дурек Веррет, которого можно сравнить со скандальным "пастором" Сандеем Аделаджа.

Дурек Верретт занимается духовными практиками. Фото: Getty Images

27-летний скандалист королевской семьи Норвегии

В 2024 году в Норвегии вспыхнуло несколько скандалов, связанных с 27-летним Мариусом Боргом Хойби — сыном кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений с осужденным преступником Мортеном Боргом.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит (вторая сверху) со своей семьей. Фото: Getty Images

В августе Мариус избил свою девушку, за что был арестован и провел 23 часа в полиции. Он объяснил свои действия психическими заболеваниями и борьбой с наркозависимостью. В сентябре Хойби снова был задержан за нарушение судебного документа, запрещавшего ему контактировать с бывшей девушкой. Он был арестован 13 сентября в хижине на охоте с друзьями, но вскоре отпущен.

Парню предъявлены обвинения в домашнем насилии, угрозах, нападениях на несколько девушек и нарушении запрета. В ноябре обвинения были расширены, включая подозрение в изнасиловании. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Мариус Борг Хойби совершает преступные действия. Фото: Getty Images

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