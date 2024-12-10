Из-за этого пострадала принцесса Диана: больной раком Чарльз III вспомнил об ужасной ошибке

76-летний король предостерег женатого принца Уильяма от неверных шагов

Чарльз III предупредил своего старшего сына Уильяма от ошибки, которую сам король Британии совершил в молодости. Лечащийся от рака 76-летний монарх дал откровенный совет женатому на Кейт Миддлтон наследнику.

"Чарльз сказал: "Послушай, Уильям, нет ничего важнее твоей семьи. Не совершайте тех ошибок, которые совершил я. Я просто исполнил свой долг, долг, долг. Я пренебрег своим браком, и посмотрите, что произошло", — рассказала Fox News королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Считается, что эти слова Чарльз произнес сыну, когда у 42-летней принцессы также обнаружили онкозаболевание. После этого Уильям отказывался от некоторых своих королевских обязанностей, чтобы больше времени проводить с любимой и детьми.

Чарльз был женат на Диане, но влюблен в Камиллу

Чарльз встретил нынешнюю жену Камиллу Паркер Боулз на матче по поло в 1970 году. Они сблизились, но их роман был прерван его восьмимесячной службой на флоте. В его отсутствие Камилла вышла замуж за своего давнего бойфренда, армейского офицера Эндрю Паркера Боулза, в 1973 году.

Узнав, что Камилла связала себя узами брака, Чарльз в 1981 году женился на леди Диане Спенсер — матери принца Уильяма и Гарри. Этот брак был омрачен различными скандалами, включая неверность Чарльза.

Диана пострадала от неверного мужа Чарльза. Фото: Getty Images

В 1995 году Камилла развелась с Паркером Боулзом, а год спустя последовал развод Чарльза с Дианой. Как мы знаем, в 1997 году Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Ей было всего 36 лет.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, а их коронация состоялась в 2023 году, после смерти Елизаветы II.

Чарльз и Камилла были влюблены с молодости. Фото: Getty Images

Уильям и Кейт

Британский принц встретил Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Университете Сент-Эндрюс. В 2003 году пара переехала в собственное жилье. Известно, что после почти пяти лет отношений Уильям и Кэтрин расстались, но снова сошлись в 2007 году. Уильям сделал предложение Кейт в 2010-м, а в следующем году пара поженилась. Супруги воспитывают троих детей: 11-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи.

Уильям и Кейт в 2007 году. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что не только Кейт Миддлтон изменилась из-за рака, но и сам принц Уильям. Ранее "Телеграф" писал про новый образ будущего короля Британии.