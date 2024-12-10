Через це постраждала принцеса Діана: хворий на рак Чарльз III згадав про жахливу помилку

76-річний король застеріг одруженого принца Вільяма від невірних кроків

Чарльз III попередив свого старшого сина Вільяма від помилки, яку сам король Британії здійснив у молодості. 76-річний монарх, що лікується від раку, дав відверту пораду одруженому на Кейт Міддлтон спадкоємцю.

"Чарльз сказав: "Послухай, Вільяме, немає нічого важливішого за твою родину. Не робіть тих помилок, які зробив я. Я просто виконав свій обов’язок, обов’язок, обов’язок. Я знехтував своїм шлюбом, і подивіться, що сталося", – розповіла Fox News королівський експерт Інгрід Сьюард.

Вважається, що ці слова Чарльз вимовив синові, коли у 42-річної принцеси також виявили онкозахворювання. Після цього Вільям відмовлявся від деяких своїх королівських обов’язків, щоб більше часу проводити з коханою та дітьми.

Чарльз був одружений з Діаною, але закоханий у Каміллу

Чарльз зустрів нинішню дружину Каміллу Паркер Боулз на матчі по поло у 1970 році. Вони зблизилися, але їхній роман був перерваний його восьмимісячною службою на флоті. У його відсутність Камілла вийшла заміж за свого давнього бойфренда, армійського офіцера Ендрю Паркера Боулза, 1973 року.

Дізнавшись, що Камілла зв’язала себе узами шлюбу, Чарльз у 1981 році одружився з леді Діаною Спенсер — матір’ю принца Вільяма і Гаррі. Цей шлюб був затьмарений різними скандалами, включаючи невірність Чарльза.

Діана постраждала від невірного чоловіка Чарльза. Фото: Getty Images

У 1995 році Камілла розлучилася з Паркером Боулзом, а через рік відбулося розлучення Чарльза з Діаною. Як ми знаємо, 1997 року Леді Ді трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі. Їй було лише 36 років.

Чарльз і Камілла одружилися у 2005 році, а їхня коронація відбулася у 2023 році, після смерті Єлизавети II.

Чарльз і Камілла були закохані з молодості. Фото: Getty Images

Вільям та Кейт

Британський принц зустрів Кейт Міддлтон у 2001 році під час навчання в Університеті Сент-Ендрюс. 2003 року пара переїхала у власне житло. Відомо, що після майже п’яти років стосунків Вільям та Кетрін розсталися, проте знову зійшлися у 2007 році. Вільям зробив пропозицію Кейт у 2010-му, а наступного року пара одружилася. Подружжя виховує трьох дітей: 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту та 6-річного принца Луї.

Вільям та Кейт у 2007 році. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що не тільки Кейт Міддлтон змінилася через рак, а й сам принц Вільям. Раніше "Телеграф" писав про новий образ майбутнього короля Британії.