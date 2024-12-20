Лицо вурдалака и тело бодибилдера: что произошло с внешностью болгарской принцессы Калины (фото)

Из красавицы Калина превратилась в "накаченного мужика" со странным носом

Члены королевских семей всегда привлекают к себе повышенное внимание, поэтому тщательно следят за выбором своих нарядов и поведением в обществе. Но одной из самых обсуждаемых персон, не только из-за скандальных моментов в жизни, но и странной внешности, является принцесса Болгарии Калина.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о княжне Калине Болгарской и как она изменилась с годами. Сейчас ей 52 года и она выглядит далеко не такой, как была в молодости.

Что известно о Калине Болгарской и как изменилась ее внешность

Калина Болгарская — дочь короля Симеона и королевы Маргариты, которая с детства увлекалась искусством и получила профильное образование. В молодые годы она была весьма миловидной и стройной, часто ходила на публичные мероприятия в традиционной болгарской одежде.

Калина Болгарская в молодости, Фото: Getty Images

В 2002 году принцесса вышла замуж за посла доброй воли ЮНЕСКО Антонио Хосе и родила ему сына Симеона-Хасана. Тогда в СМИ начали писать, что Калина, судя по всему, перенесла сложную операцию на лице, поскольку ее внешность изменилась.

Калина Болгарская вышла замуж и родила сына, Фото: Getty Images

Ее муж решил развеять слухи о пластических операциях и рассказал, что внешность супруги стала результатом несчастного случая, который произошел в возрасте 8 лет. Тогда Калина потеряла два зуба и обратилась к стоматологу, который в процессе лечения заразил ее инфекцией, распространившейся на носовой хрящ. Когда заболевание обострилось, Калина была в морской экспедиции и инфекция затронула часть ее глаза. Принцессу доставили в больницу и провели срочную операцию. Это привело до косметического ущерба, но зато врачам удалось спасти и нос, и глаз.

Принцесса Болгарии перенесла сложную операцию

Но на этом изменения во внешности не прекратились. Калина серьезно увлеклась спортом, в частности бодибилдингом и, судя по всему, перестаралась, потому что западная пресса стала называть ее "накаченным мужиком в юбке".

Калина увлеклась бодибилдингом

Ни принцесса, ни ее супруг не обращают внимания на насмешки и на то, что Калину называют вурдалаком, через то, что стало с ее носом и лицом в целом. В СМИ пишут, что Антонио выбрал ее за душу и доброту и продолжает любить более 20 лет.

Принцесса Калина вместе с мужем и сыном

"Телеграф" писал ранее, что герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон снова исчезнет. Стало известно, что произошло в семье принцессы, завершившей химиотерапию.