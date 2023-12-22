Шведская принцесса София показала, как модно носить платье из бархата (фото)

39-летняя жена принца Карла Филиппа вышла в свет в Стокгольме

Рождество все ближе. Королевские члены Великобритании уже презентовали свои праздничные открытки, а тем временем в Швеции будущая королева-консорт София вместе с супругом, 44-летним принцем Карлом Филиппом, вышла в свет в красивом бархатном образе.

39-летняя герцогиня Вермландская, которая в прошлом была моделью, посетила с возлюбленным ежегодный благотворительный Рождественский концерт под названием "Рождество в Васастане", который состоялся в четверг в церкви Густава Васы в Стокгольме.

Принцесса София надела на праздничное мероприятие долгое элегантное платье, изготовленное из бархата красного цвета. Дополнила свой образ герцогиня черными туфлями на каблуках и черной сверкающей сумочкой.

Будущий король Швеции, сын правящего короля Карла XVI Густава, сопровождал свою жену в сером костюме, белой рубашке и зеленом галстуке. Завершил свой лук принц Карл Филипп туфлями из кожи черного цвета.

Принцесса София с мужем Карлом Филиппом посетила благотворительный концерт. Фото: Getty Images

С принцем София (в девичестве Хелльквист) начала встречаться с апреля 2010 года. Их помолвка состоялась спустя 4 года. 13 июня 2015 года в Королевском дворце прошла церемония бракосочетания пары.

Супруги были в роскошных образах. Фото: Getty Images

У супругов есть трое сыновей. Все трое мальчиков появились на свет в больнице Дандерюд. Сын Александр родился 19 апреля 2016 года, сын Габриэль — 31 августа 2017 года, и сын Юлиан — 26 марта 2021 года.

39-летняя герцогиня похвасталась стройной фигурой в бархатном платье. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон появилась на людях в необычной тиаре. Герцогиня Уэльская посетила дипломатический прием в Букингемском дворце в любимом украшении покойной принцессы Дианы.