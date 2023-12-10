Не такая, как обычно: Кейт Миддлтон и принц Уильям на новой рождественской открытке

Это нетипично для членов королевской семьи

Фотография, опубликованная будущим королем Великобритании, принцем Уильямом и герцогиней Уэльской Кейт к Рождеству, представляет собой традиционное изображение монаршей семьи. На снимке пара предстает вместе со своими тремя детьми: 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи. Но в этом году дизайн праздничной открытки немного отличается от привычных красочных кадров.

Черно-белое фото было опубликовано супругами 9 декабря. Знаменитая королевская семья из пяти человек позировала для классического портрета в почти одинаковых светлых рубашках, на котором принцесса Шарлотта сидит в кожаном кресле в окружении своих братьев и родителей.

Стоит отметить, что обычно Уильям и Кейт делятся полноцветными фотографиями, сделанными на открытом воздухе. В этом году нам представили открытку, сделанную явно в фото-студии. Известно, что фотографом является Джош Шиннер.

Кейт и Уильям с детьми позировали в одинаковых рубашках. Фото: Getty Images

Это изображение будет разослано друзьям, родственникам и коллегам герцогов Уэльских в качестве официальной праздничной открытки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон появилась на людях в необычной тиаре. Герцогиня Уэльская посетила дипломатический прием в Букингемском дворце в любимом украшении покойной принцессы Дианы.