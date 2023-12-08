В деловом костюме: Адель подчеркнула стройную талию трендовым жакетом (фото)

35-летняя певица не прекращает поражать результатами своего похудения

Знаменитая исполнительница Адель (полное имя — Адель Лори Блу Эдкинс), сбросившая не один десяток лишнего веса, появилась на церемонии награждения журнала The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment. Она стала одной из лауреатов премии и получила золотую статуэтку Шерри Лансинг за лидерство.

Мероприятие состоялось в четверг, 7 декабря, в Лос-Анджелесе, Калифорния. Для церемонии 35-летняя певица выбрала черный костюм в вертикальную полоску, который состоял с трендового приталенного жакета, который идеально подчеркнул стройную талию Адель, и свободных брюк.

На знаменитости были золотые украшения. В частности, артистка украсила свои уши круглыми массивными сережками, а на запястье виднелись золотые браслеты.

Адель появилась на церемонии в деловом костюме в полоску. Фото: Getty Images

Что известно о премии Шерри Лансинг

Шерри Лансинг — американский продюсер и актриса, ранее занимавшая должность генерального директора студии Paramount Pictures. Под ее руководством были выпущены такие фильмы, как "Форрест Гамп", "Храброе сердце" и "Титаник". Кроме того, она возглавляла студию 20th Century Fox.

Премия The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment проходит ежегодно в начале декабря. Она выделяет наиболее влиятельных женщин в американской индустрии развлечений.

Певица получила премию Шерри Лансинг за лидерство. Фото: Getty Images

Напомним, что в 2023 году Адель тайно вышла замуж за американского спортивного агента Рича Пола. Это второй брак британки. Со своим первым мужем Саймоном Конеки певица развелась в 2019 году. В этом союзе Адель родила сына Анджело Джеймса.