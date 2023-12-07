Изменил перед операцией: онкобольная Шеннен Доэрти раскрыла предательство экс-мужа

52-летняя актриса рассказала, как совпали два самых трудных момента в ее жизни

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая обрела славу за роли в сериалах "Район Беверли-Хиллз" и "Зачарованные", потрясла деталями развода с третьим супругом, фотографом Куртом Исваринко. Как оказалось, перед ее операцией на мозг мужчина признался, что изменял ей последние два года.

В интервью people 52-летняя знаменитость поделилась, что Исваринко хотел быть с ней во время хирургического вмешательства по удалению опухоли, однако актриса отклонила предложение из-за его предательства.

"Я пошла на эту операцию рано утром после того, как узнала, что мой брак по сути распался, что у моего мужа был роман в течение двух лет. Он не пошел на операцию, хотя он хотел, а я не могла пойти вместе с ним. Я чувствовала себя такой преданной. В конце концов, я почувствовала себя невероятно нелюбимой человеком, с которым я была на протяжении 14 лет, человеком, которого я любила всем сердцем", — сказала Доэрти, добавив, что во время операции ее поддерживали мама, брат и лучшие друзья.

Кроме этого, Шеннен даже встречалась с любовницей мужа. Актриса объявила о своем разводе с Куртом Исваринко после 14 лет отношений в апреле 2023 года, а операцию ей провели еще в январе. Причиной такого решения тогда заявлялись как "непримиримые разногласия". До этого актриса была замужем два раза: с 1993 по 1994 год с актером Эшли Хэмилтоном, и с 2002 по 2003 год с продюсером и игроком в покер Риком Саломоном.

Напомним, что Шеннен Доэрти больна раком. Недавно актриса заявила, что ее болезнь прогрессирует.