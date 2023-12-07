Зрадив перед операцією: онкохвора Шеннен Догерті розкрила зраду ексчоловіка

52-річна актриса розповіла, як збіглися два найважчі моменти в її житті

Американська актриса Шеннен Догерті, яка здобула славу за ролі в серіалах "Район Беверлі-Гіллз" та "Зачаровані", потрясла деталями розлучення з третім чоловіком, фотографом Куртом Ісварієнком. Як виявилось, перед її операцією на мозок чоловік зізнався, що зраджував їй останні два роки.

В інтерв’ю people 52-річна знаменитість поділилася, що Ісварієнко хотів бути з нею під час хірургічного втручання з видалення пухлини, проте актриса відхилила пропозицію через його зраду.

"Я пішла на цю операцію рано вранці після того, як дізналася, що мій шлюб по суті розпався, що у мого чоловіка був роман протягом двох років. Він не пішов на операцію, хоча він хотів, а я не могла піти разом з ним. Я почувала себе такою зрадженою. Зрештою, я відчула себе неймовірно нелюбою людиною, з якою я була протягом 14 років, людиною, яку я любила всім серцем", — сказала Догерті, додавши, що під час операції її підтримували мама, брат і найкращі друзі.

Крім цього, Шеннен навіть зустрічалася із коханкою чоловіка. Актриса оголосила про своє розлучення з Куртом Ісварієнком після 14 років стосунків у квітні 2023 року, а операцію їй провели ще у січні. Причиною такого рішення тоді заявлялися як "непримиренні розбіжності". До цього актриса була одружена двічі: з 1993 по 1994 рік з актором Ешлі Гамільтоном, і з 2002 по 2003 рік з продюсером та гравцем у покер Ріком Саломоном.

Нагадаємо, що Шеннен Догерті хвора на рак. Нещодавно актриса заявила, що її хвороба прогресує.