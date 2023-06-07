Онкохвора Шеннен Догерті повідомила про новий діагноз і поділилася відвертими кадрами, як відбувається лікування (відео)

Зірка "Усі жінки — відьми" багато років бореться з раком грудей, тепер медики виявили проблеми і з головним мозком

Популярна актриса, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз" та "Всі жінки — відьми" 52-річна Шеннен Догерті пройшла променеву терапію головного мозку. Лікарі виявили, що рак молочних залоз, з яким багато років бореться актриса, поширився: метастази виявлені у мозку.

Про новий діагноз знаменитість повідомила в Instagram. Догерті поділилася відвертими кадрами із лікарні.

Так, актрисі вперше діагностували рак грудей у березні 2015 року. Вона перенесла низку операцій. У 2017 році настала ремісія, але в 2020 році Догерті оголосила про повернення хвороби на 4-й стадії. Як йдеться у нещодавньому посту зірки, у січні 2023 року медики виявили метастази в мозку, тобто ракові клітини поширилися за межі свого початкового місцезнаходження.

У ролику Догерті показано під час проходження радіотерапії, на ній одягнена спеціальна маска, яка використовується при опроміненні мозку. У деяких моментах на цьому відео акторка плаче. Зірка пише, що їй дуже страшно, але дякує за підтримку лікарів поряд.

Шеннен Догерті проходить променеву терапію

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якому стані перебуває тяжкохворий Брюс Вілліс. Нещодавно його дочка стала мамою, народивши на сьогодні єдину онучку "міцного горішка".