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Дочка тяжкохворого Брюса Вілліса показала його новонароджену внучку (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Молодий Брюс Вілліс з ще маленькою донькою Румер
Молодий Брюс Вілліс з ще маленькою донькою Румер. Фото instagram.com/rumerwillis

34-річна Румер народила "Міцному горішку" поки що єдину внучку

Американська актриса Румер Вілліс, яка народила свого первістка 18 квітня, поділилася з шанувальниками в соцмережі зворушливими кадрами з донькою. Дівчинку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс, і вона поки що є єдиною онукою 68-річного голлівудського актора Брюса Вілліса.

Перші фото малюка Румер виставила в Інстаграмі. Пост вже оцінили вподобайками близько 100 тисяч підписників актриси.

"Я чекала і мріяла про тебе все своє життя. Ти більше, ніж я могла собі уявити. Ти змінила моє життя найглибшим чином. Для мене привілей і честь у житті бути твоєю матір’ю, і я завжди робитиму для тебе все", - написала своїй дочці знаменитість.

румер вілліс з донькою
румер вілліс з донькою

Також милим фото з онукою поділилася і колишня дружина Брюса Вілліса, американська актриса Демі Мур. Нагадаємо, що зі своїм ексчоловіком вона підтримує теплі дружні стосунки.

демі мур і онука

До речі, сам "Міцний горішок" зараз проводить весь свій час із рідними людьми. У лютому 2023 року лікарі діагностували і актора прогресуючу деменцію.

Знаменитість має п’ять доньок. Три з них (Румер Гленн, Скаут Ларю та Таллула Белль) з'явились у шлюбі з Демі Мур, з якою зірка "Міцного горішка" прожив з листопада 1987 року по жовтень 2000-ого. Нещодавно в мережі з’явився сімейний знімок 68-річного Брюса Вілліса з молодшою на 23 роки дружиною, британською моделлю Еммою Хемінг та їхніми двома спільними дочками.

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#Діти #Румер Уїлліс #Брюс Вілліс