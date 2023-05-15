Дочка тяжкохворого Брюса Вілліса показала його новонароджену внучку (фото)

34-річна Румер народила "Міцному горішку" поки що єдину внучку

Американська актриса Румер Вілліс, яка народила свого первістка 18 квітня, поділилася з шанувальниками в соцмережі зворушливими кадрами з донькою. Дівчинку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс, і вона поки що є єдиною онукою 68-річного голлівудського актора Брюса Вілліса.

Перші фото малюка Румер виставила в Інстаграмі. Пост вже оцінили вподобайками близько 100 тисяч підписників актриси.

"Я чекала і мріяла про тебе все своє життя. Ти більше, ніж я могла собі уявити. Ти змінила моє життя найглибшим чином. Для мене привілей і честь у житті бути твоєю матір’ю, і я завжди робитиму для тебе все", - написала своїй дочці знаменитість.

Також милим фото з онукою поділилася і колишня дружина Брюса Вілліса, американська актриса Демі Мур. Нагадаємо, що зі своїм ексчоловіком вона підтримує теплі дружні стосунки.

До речі, сам "Міцний горішок" зараз проводить весь свій час із рідними людьми. У лютому 2023 року лікарі діагностували і актора прогресуючу деменцію.

Знаменитість має п’ять доньок. Три з них (Румер Гленн, Скаут Ларю та Таллула Белль) з'явились у шлюбі з Демі Мур, з якою зірка "Міцного горішка" прожив з листопада 1987 року по жовтень 2000-ого. Нещодавно в мережі з’явився сімейний знімок 68-річного Брюса Вілліса з молодшою на 23 роки дружиною, британською моделлю Еммою Хемінг та їхніми двома спільними дочками.