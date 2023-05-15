Став відомий перший тренер "Голосу країни-13"

Відразу після "Євробачення" Юлія Саніна стане тренером 13 сезону шоу

Фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS Юлія Саніна відразу після проведення пісенного конкурсу "Євробачення 2023", яке проходило цього року у британському Ліверпулі від імені України, стала першим тренером нового, 13 сезону шоу "Голос країни".

Про це в понеділок, 15 травня, повідомила сама співачка і організатори шоу в соцмережі Інстаграм. Саме Саніна сяде в одне з червоних крісел зіркового тренерського складу.

Виконавиця зазначила, що у новому сезоні шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.

"Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні — це місія, тому чекаю на справжні таланти", — заявила Юлія.

Організатори повідомили, що просто зараз триває кастинг вокалістів у 13 сезон проєкту до 31 травня. Вони шукають вокалістів від 16 років, які мріють, аби їх спів почули мільйони.

Нагадаємо, що Юлія Саніна була однією з зіркових ведучих "Євробачення 2023". В першому півфіналі 9 травня співачка вийшла на сцену в чорній шкіряній сукні вітчизняного бренду GUDU з оголеними плечима і блискучими застібками та паском.

Для другого півфіналу 11 травня Саніна обрала синій латексний комбінезон того ж бренду, а волосся зірка зібрала в міцний пучок. У гранд-фіналі конкурсу Саніна вдягла ефектну сукню яскраво жовтого кольору українського бренду Катерини Сільченко.