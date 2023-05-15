Стал известен первый тренер "Голоса країни-13"

Сразу после "Евровидения" Юлия Санина станет тренером 13-го сезона шоу

Фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS Юлия Санина сразу после проведения песенного конкурса "Евровидение 2023", проходившего в этом году в британском Ливерпуле от имени Украины, стала первым тренером нового, 13-го сезона шоу "Голос країни".

Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила сама певица и организаторы шоу в соцсети Инстаграм. Именно Санина сядет в одно из красных кресел звездного тренерского состава.

Исполнительница отметила, что в новом сезоне будет искать самобытных, креативных исполнителей, пишущих и исполняющих собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторов собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня — это миссия, поэтому жду настоящие таланты", — заявила Юлия.

Организаторы сообщили, что прямо сейчас идет кастинг вокалистов в 13 сезон проекта до 31 мая. Они ищут вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы.

Напомним, что Юлия Санина была одной из звездных ведущих "Евровидения 2023". В первом полуфинале 9 мая певица вышла на сцену в черном кожаном платье отечественного бренда GUDU с обнаженными плечами и блестящими застежками и куличом.

Для второго полуфинала 11 мая Санина выбрала синий латексный комбинезон того же бренда, а волосы звезда собрала в крепкий пучок. В гранд-финале конкурса Санина надела эффектное платье ярко желтого цвета украинского бренда Екатерины Сильченко.