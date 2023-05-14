Желто-голубые цвета, украинские звезды и внимание Саниной: как Британия провела Евровидение 2023 от имени Украины (фоторепортаж)
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И хотя конкурс не удалось устроить в Украине, о нашей стране в Ливерпуле напоминало все
Международный песенный конкурс "Евровидение" состоялся в 2023 году в Великобритании, ведь Украина, прошлогодний победитель благодаря триумфу "Стефании" Kalush Orchestra, не смогла принять шоу у себя из-за продолжения полномасштабной войны с рф. Впрочем, британцы не только справились со своей миссией и организовали грандиозное мероприятие, но и действительно уважили Украину.
Желто-голубые цвета, флаги Украины, розовые панамы, украинские звезды, ведущая Юлия Санина… В Ливерпуле, где и состоялись два полуфинала и гранд-финал Евровидения 2023, все напоминало об Украине. Детальнее, как это было, можете увидеть в фоторепортаже в нашем материале.
Напомним, 13 мая 2023 года состоялся финал Евровидения, по результатам голосования жюри и телезрителей победительницей стала Loreen с треком Tattoo из Швеции. Более того, эта артистка ранее побеждала в конкурсе, поэтому данное событие уже вошло в историю.
Попадание в топ-10 Евровидения 2023 года букмекеры прогнозировали Украине. В итоге группа TVORCHI с композицией Heart of Steel получила шестое место. К украинской команде было много внимания, а певец из Молдовы Паша Парфени прямо со сцены поблагодарил Украину за мир в своей стране, чем растрогал пользователей сети.