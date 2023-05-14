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Желто-голубые цвета, украинские звезды и внимание Саниной: как Британия провела Евровидение 2023 от имени Украины (фоторепортаж)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Встреча победителей Евровидения 2022 и 2023 годов Новость обновлена 14 мая 2023, 17:22
Встреча победителей Евровидения 2022 и 2023 годов. Фото Getty Images

И хотя конкурс не удалось устроить в Украине, о нашей стране в Ливерпуле напоминало все

Международный песенный конкурс "Евровидение" состоялся в 2023 году в Великобритании, ведь Украина, прошлогодний победитель благодаря триумфу "Стефании" Kalush Orchestra, не смогла принять шоу у себя из-за продолжения полномасштабной войны с рф. Впрочем, британцы не только справились со своей миссией и организовали грандиозное мероприятие, но и действительно уважили Украину.

Желто-голубые цвета, флаги Украины, розовые панамы, украинские звезды, ведущая Юлия Санина… В Ливерпуле, где и состоялись два полуфинала и гранд-финал Евровидения 2023, все напоминало об Украине. Детальнее, как это было, можете увидеть в фоторепортаже в нашем материале.

Юлия Санина Евровидение 2023
Наряды ведущих напоминают украинский флаг. Фото: Getty Images
Юлия Санина Евровидение 2023
Британские ведущие очень поддерживали Юлию Санину. Фото: Getty Images
TVORCHI Евровидение 2023
Группа TVORCHI зажгла сцену Евровидения. Фото: Getty Images
Джамала Евровидение 2023
Роскошная Джамала на гранд-финале. Фото: Getty Images
Верка Сердючка Евровидение 2023
Любимица еврофанов – Верка Сердючка. Фото: Getty Images
Тина Кароль Евровидение 2023
Потрясающая Тина Кароль. Фото: Getty Images
Алеша Евровидение 2023
Чувственный перформанс с участием Алеши. Фото: Getty Images
Рита Ора Евровидение 2023
Звезда Рита Ора с беженкой-украинкой Софией. Фото: Getty Images
Мария Яремчук Евровидение 2023
Номер об украинской музыке на втором полуфинале. Фото: Getty Images
Лорин и Калуш Евровидение 2023
Передача кубка победительнице Евровидения 2023. Фото: Getty Images
Евровидение 2023
Украинские флаги в зале. Фото: Getty Images
Евровидение 2023 года фанаты в розовых панамах
Калушские панамки на еврофанах. Фото: Getty Images
Деревня Евровидения 2023
Атмосфера в так называемой деревне Евровидения. Фото: Getty Images
Евровидение 2023 Ливерпуль
В Великобритании очень поддерживали Украину на Евровидении. Фото: Getty Images
Евровидение 2023 Великобритания
HMS Mersey – крейсер королевского флота, подсвеченный цветами украинского флага. Фото: Getty Images
Евровидение 2023 Ливерпуль
Атмосфера в Ливерпуле. Фото: Getty Images
Евровидение 2023 года фанатка
Цвета британского и украинского флагов на ногтях фанатки. Фото: Getty Images
Дункан Лоуренс Евровидение 2023
Желто-голубой маникюр Дункана Лоуренса (победитель Евровидения-2023). Скриншот

Напомним, 13 мая 2023 года состоялся финал Евровидения, по результатам голосования жюри и телезрителей победительницей стала Loreen с треком Tattoo из Швеции. Более того, эта артистка ранее побеждала в конкурсе, поэтому данное событие уже вошло в историю.

Попадание в топ-10 Евровидения 2023 года букмекеры прогнозировали Украине. В итоге группа TVORCHI с композицией Heart of Steel получила шестое место. К украинской команде было много внимания, а певец из Молдовы Паша Парфени прямо со сцены поблагодарил Украину за мир в своей стране, чем растрогал пользователей сети.

Теги:
#Великобритания #Тина Кароль #Евровидение #Юлия Санина