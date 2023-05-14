В топ-10: какое место заняла Украина и группа TVORCHI в финале Евровидения 2023

Больше всего Украину поддержали зрители по всему миру

В субботу, 13 мая, прогремело одно из самых масштабных музыкальных событий года — международный песенный конкурс Евровидение 2023, которое проходило в Ливерпуле, Британия. Победителем стала представительница Швеции, которая уже выигрывала конкурс в 2012 году — Loreen с песней Tattoo. Какое же место заняла Украина?

Представители нашей страны, группа Tvorchi с треком Heart of Steel по результатам двух голосований заняли 6 место с 243 баллами! Отметим, что судьи отдали Украине всего 54 балла, а зрители — 189.

Напомним, что наши ребята феерично выступили на гранд-финале под номером 19. Они достойно представили нашу страну перед всем миром с конкурсной песней Heart Of Steel.

Выступление группы TVORCHI в финале Евровидения 2023:

Дуэт Tvorchi состоит из двух ребят – саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни. Группа основана сравнительно недавно — в 2018 году, однако они довольно быстро стали популярными. О Tvorchi заговорили еще во время первой попытки "штурмовать" Евровидение в 2020 году, но тогда они проиграли группе Go-A.

Российские оккупанты решили испортить выступление наших ребят. Прямо за 10 минут до выхода на сцену украинский дуэт TVORCHI узнали, что их родной город Тернополь обстреляли. Ребята сразу отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.