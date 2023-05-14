У топ-10: яке місце посіла Україна та гурт TVORCHI у фіналі Євробачення 2023

Найбільше Україну підтримали глядачі у всьому світі

У суботу, 13 травня, прогриміла одна з наймасштабніших музичних подій року — міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, яке проходило у Ліверпулі, Британія. Переможцем стала представниця Швеції, яка вже вигравала конкурс у 2012 році — Loreen з піснею Tattoo. Яке місце зайняла Україна?

Представники нашої країни, гурт Tvorchi з треком Heart of Steel за результатами двох голосувань посіли 6 місце з 243 балами! Зазначимо, що судді віддали Україні лише 54 бали, а глядачі — 189.

Нагадаємо, що наші хлопці феєрично виступили на гранд-фіналі під номером 19. Вони гідно представили нашу країну перед усім світом із конкурсною піснею Heart Of Steel.

Виступ гурту TVORCHI у фіналі Євробачення 2023:

Дует Tvorchi складається з двох хлопців – саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні. Гурт засновано порівняно недавно — у 2018 році, проте вони досить швидко стали популярними. Про Tvorchi заговорили ще під час першої спроби "штурмувати" Євробачення у 2020 році, але тоді вони програли групі Go-A.

Російські окупанти вирішили зіпсувати виступ наших хлопців та дівчат. Прямо за 10 хвилин до виходу на сцену український дует TVORCHI дізналися, що їхнє рідне місто Тернопіль обстріляли. Хлопці відразу відреагували на новину в соціальних мережах і нагадали світу про те, що росія — країна-терорист, продовжує знищувати українські міста та вбивати мирних жителів.