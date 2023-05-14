За 10 хвилин до виступу обстріляли рідне місто TVORCHI: як виступили хлопці та їхня реакція на ракетний удар (фото, відео)

Хлопці виступили гідно, попри те, що були вражені обстрілом Тернополя

Російські окупанти вирішили зіпсувати виступ наших хлопців, представників України на пісенному конкурсі "Євробачення 2023", який зараз проходить у британському Ліверпулі. Прямо за 10 хвилин до виходу на сцену український дует TVORCHI дізналися, що їхнє рідне місто Тернопіль обстріляли.

У суботу ввечері, 13 травня, росіяни запустили ракети територією України. Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк із TVORCHI вже відреагували на ракетний удар по місту в Інстаграмі.

"За 10 хвилин перед виступом читаємо, як наше рідне місто атакують. Це відбувається зараз", — написали хлопці у сторіс. Також гурт опублікував пост зі словом Ternopil на чорному тлі.

Виступ TVORCHI у фіналі "Євробачення 2023"

Не сумніваємося, що ця новина дуже шокувала дует, і з цими неприємними почуттями їм довелося вийти на сцену та гідно представити нашу країну перед усім світом з конкурсною піснею Heart Of Steel.

Доповнюється…

Нагадаємо, що за перемогу на "Євробаченні" цього року змагаються 26 країн. Днями стало відомо, що представниця Естонії у 2015 році виступила в анексованому Криму на одній сцені з путіністом Басковим.