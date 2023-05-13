Фінал Євробачення 2023: де дивитися трансляцію та як голосувати (відео)

Цього вечора ми дізнаємось переможця Євробачення 2023, у тому числі голосує Україна

У суботу, 13 травня, о 22:00 за київським часом у британському Ліверпулі відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023. За підсумками першого та другого півфіналів визначено фіналістів, серед яких і представник України (так званий автофіналіст).

У матеріалі "Телеграфу" дізнайтесь, де дивитися трансляцію Євробачення 13 травня та як можуть проголосувати за фаворита українці й мешканці інших країн. У рамках шоу виступатимуть 26 конкурсантів, а також вийдуть на сцену популярні українські та британські виконавці.

Де дивитись фінал Євробачення 2023

О 22:00 за Києвом розпочинається фінал Євробачення у Ліверпулі у суботу, 13 травня. Українці можуть дивитися онлайн шоу на ряді платформ:

Як голосувати на Євробаченні 2023

Якщо ви перебуваєте в Україні, то віддати голос за фіналіста Євробачення 2023 можна за допомогою смс-повідомлення. Після виступів на екрані з’являться номери учасників. Відповідну цифру надішліть у смс на номер 7576. Вартість одного повідомлення складає 7 грн.

В інших країнах потрібно надсилати смс за відповідними номерами. Так, у Польщі це 73555, Німеччині – 99599, Чехії – 9061113. Повний список країн та номерів для голосування на Євробаченні 2023 року розміщено в таблиці.

Номери для голосування на Євробаченні для всіх країн

Крім того, всі жителі планети можуть взяти участь у голосуванні на Євробаченні за допомогою програми Eurovision Song Contest або на сайті www.esc.vote (так само платно). Передбачено не більше 20 балів за одну пісню.

Порядок виступів на фіналі Євробачення 2023

Організатори готують грандіозне шоу 13 травня. Оскільки Євробачення проходить від імені України, ми побачимо популярних зірок вітчизняної естради. Очікуються виступи Джамали, Тіни Кароль, Вєрки Сердючки, Go_A, а минулорічні тріумфатори Kalush Orchestra відкриють фінал номером "Голоси нового покоління". На завершення покажуть сюрприз від британської сторони – перформанс The Liverpool Songbook. Ведучою знову стане українська виконавиця, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом з Алішею Діксон, Ханною Веддінгхем та Греммом Нортоном.

Фіналісти Євробачення 2023:

Австрія (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?);

(Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?); Португалія (Mimicat — Ai Coraçao);

(Mimicat — Ai Coraçao); Швейцарія (Remo Forrer — Watergu);

(Remo Forrer — Watergu); Польща (Blanka – Solo);

(Blanka – Solo); Сербія (Luke Black — Samo Mi Se Spava);

(Luke Black — Samo Mi Se Spava); Франція (La Zarra – Évidemment)

(La Zarra – Évidemment) Кіпр (Andrew Lambrou — Break A Broken Heart);

(Andrew Lambrou — Break A Broken Heart); Іспанія (Blanca Paloma — Eaea);

(Blanca Paloma — Eaea); Швеція (Loreen — Tattoo);

(Loreen — Tattoo); Албанія (Albina & Familja Kelmendi — Duje);

(Albina & Familja Kelmendi — Duje); Італія (Marco Mengoni — Due vite);

(Marco Mengoni — Due vite); Естонія (Alika — Bridges);

(Alika — Bridges); Фінляндія (Käärijä — Cha Cha Cha);

(Käärijä — Cha Cha Cha); Чехія (Vesna — My Sister’s Crown);

(Vesna — My Sister’s Crown); Австралія (Voyager — Promise);

(Voyager — Promise); Бельгія (Gustaph — Because Of You);

(Gustaph — Because Of You); Вірменія (Brunette — Future Lover);

(Brunette — Future Lover); Молдова (Паша Парфені — Soarele si Luna);

(Паша Парфені — Soarele si Luna); Україна (TVORCHI – Heart Of Steel);

(TVORCHI – Heart Of Steel); Норвегія (Alessandra – Queen of Kings);

(Alessandra – Queen of Kings); Німеччина (Lord Of The Lost — Blood & Glitter);

(Lord Of The Lost — Blood & Glitter); Литва (Monika Linkyte — Stay);

(Monika Linkyte — Stay); Ізраїль (Noa Kirel — Unicorn);

(Noa Kirel — Unicorn); Словенія (Joker Out – Carpe Diem);

(Joker Out – Carpe Diem); Хорватія (Let 3 – Mama ŠČ!);

(Let 3 – Mama ŠČ!); Великобританія (Mae Muller — I Wrote A Song).

Учасники фіналу Євробачення 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступлять під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі.