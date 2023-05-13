Дісталися і Кейт Міддлтон: принцеса Уельська зіграла "Стефанію" Kalush Orchestra на роялі (відео)

Британська принцеса взяла участь у вступному ролику фіналу конкурсу

Субота, 13 травня, зібрала глядачів у всьому світі біля телеекранів, щоб насолодитися фіналом міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023. Зазначимо, що таку подію не змогли пропустити навіть члени королівської родини.

У вступному ролику, знятому спеціально для гранд-фіналу "Євробачення 2023", з’явилася принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона зіграла на роялі пісню переможців пісенного конкурсу у 2022 році, українського гурту Kalush Orchestra "Стефанія".

Як завжди, стильна та елегантна Міддлтон грала на роялі в одному із залів королівської резиденції у синій вечірній сукні на одне плече. У мережі сміються, що дивно, що принцесу ще не вмовили одягнути рожеву панамку, як у соліста українського гурту.

Повне відео вступного ролика:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступлять під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі.

Також "Телеграф" розповідав, де можна подивитися трансляцію конкурсу та як можуть проголосувати за фаворита українці та мешканці інших країн.