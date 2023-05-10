Про що пісня Tvorchi на Євробаченні 2023: повний текст треку Heart of Steel з перекладом
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Гурт співає пісню про "залізні серця" українців, які сьогодні борються за свободу
У 2023 році на популярному пісенному конкурсі Україну представляє гурт Tvorchi з треком Heart of Steel. Дует складається з вокаліста Джеффрі Кенні, уродженця Нігерії, та саунд-продюсера, тернополянина Андрія Гуцуляка.
"Телеграф" розповідає, що хочуть сказати своєю піснею Tvorchi на Євробаченні 2023. Виконавці ставлять за мету показати багатство та різноманітність сучасної української музики, у тому числі презентувати жанр електроніки.
Пісня була написана навесні 2022 року, коли відбувалася блокада захисників на "Азовсталі" у Маріуполі. Ці тяжкі події не залишили байдужими учасників гурту. Невипадково провідна метафора у тексті пісні – "сталеве серце".
Композиція виконується англійською мовою із фрагментами українською. "Світ палає, а ти – дій": один із головних україномовних закликів у треку. У фіналі треку артисти прагнуть передати почуття боротьби та момент подолання труднощів усупереч будь-яким перепонам. Своїм треком вони закликають бути рішучими і діяти, як це робить сьогодні український народ у боротьбі за свободу й мир.
Текст пісні Tvorchi Heart of Steel
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And i’m playing for the win
Don’t be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone’s listening
Don’t care what you say
Don’t care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
You just like to act a fool
Trynna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Trynna get a reaction
I just hit the action move
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Don’t be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone’s listening
Don’t care what you say
Don’t care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don’t care what you say…
Or how you feel….
Oh I got a heart of steel
Oooh
Переклад пісні Tvorchi Heart of Steel
Іноді потрібно відпустити
Іноді потрібно відвести погляд
Іноді ти просто маєш знати
Коли підняти середній палець
Я не можу пояснити
Розкажи, як я почуваюся
Життя – це просто гра
І я граю на перемогу
Не бійтеся говорити, що думаєте
Тому що як би не було погано, хтось слухає
Не важливо, що ви говорите
Не важливо, що ви відчуваєте
Геть із моєї дороги
Бо моє серце – зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Тобі просто подобається поводитися як дурень
Намагаєшся залізти мені в голову
Коли я вмикаю фари
Я бачу тебе наскрізь
Намагаюся отримати реакцію
Знаєш, я просто натиснув діяти
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Не бійтеся говорити, що думаєте
Тому що як би не було погано, хтось слухає
Не важливо, що ви говорите
Не важливо, що ви відчуваєте
Геть із моєї дороги
Бо моє серце – зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Текст пісні: Джімо Аугустус, Катерина Офліян, музика – Андрій Гуцуляк.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023 року, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.