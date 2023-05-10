Про що пісня Tvorchi на Євробаченні 2023: повний текст треку Heart of Steel з перекладом

Гурт співає пісню про "залізні серця" українців, які сьогодні борються за свободу

У 2023 році на популярному пісенному конкурсі Україну представляє гурт Tvorchi з треком Heart of Steel. Дует складається з вокаліста Джеффрі Кенні, уродженця Нігерії, та саунд-продюсера, тернополянина Андрія Гуцуляка.

"Телеграф" розповідає, що хочуть сказати своєю піснею Tvorchi на Євробаченні 2023. Виконавці ставлять за мету показати багатство та різноманітність сучасної української музики, у тому числі презентувати жанр електроніки.

Пісня була написана навесні 2022 року, коли відбувалася блокада захисників на "Азовсталі" у Маріуполі. Ці тяжкі події не залишили байдужими учасників гурту. Невипадково провідна метафора у тексті пісні – "сталеве серце".

Композиція виконується англійською мовою із фрагментами українською. "Світ палає, а ти – дій": один із головних україномовних закликів у треку. У фіналі треку артисти прагнуть передати почуття боротьби та момент подолання труднощів усупереч будь-яким перепонам. Своїм треком вони закликають бути рішучими і діяти, як це робить сьогодні український народ у боротьбі за свободу й мир.

Текст пісні Tvorchi Heart of Steel

Sometimes gotta let it go Sometimes gotta look away Sometimes you just gotta know When to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And i’m playing for the win Don’t be scared to say just what you think Cause’ no matter how bad, someone’s listening Don’t care what you say Don’t care how you feel Get out of my way Cos i got a heart of steel Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh You just like to act a fool Trynna get in my head like When I turn on my headlights I can see right through you Trynna get a reaction I just hit the action move Незважаючи на біль Я продовжую свій бій Світ палає, а ти дій Don’t be scared to say just what you think Cause’ no matter how bad, someone’s listening Don’t care what you say Don’t care how you feel Get out of my way Cos i got a heart of steel Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh Don’t care what you say… Or how you feel…. Oh I got a heart of steel Oooh

Переклад пісні Tvorchi Heart of Steel

Іноді потрібно відпустити Іноді потрібно відвести погляд Іноді ти просто маєш знати Коли підняти середній палець Я не можу пояснити Розкажи, як я почуваюся Життя – це просто гра І я граю на перемогу Не бійтеся говорити, що думаєте Тому що як би не було погано, хтось слухає Не важливо, що ви говорите Не важливо, що ви відчуваєте Геть із моєї дороги Бо моє серце – зі сталі Не важливо, що ви говорите Або як ви почуваєтеся О, я маю серце зі сталі Тобі просто подобається поводитися як дурень Намагаєшся залізти мені в голову Коли я вмикаю фари Я бачу тебе наскрізь Намагаюся отримати реакцію Знаєш, я просто натиснув діяти Незважаючи на біль Я продовжую свій бій Світ палає, а ти дій Не бійтеся говорити, що думаєте Тому що як би не було погано, хтось слухає Не важливо, що ви говорите Не важливо, що ви відчуваєте Геть із моєї дороги Бо моє серце – зі сталі Не важливо, що ви говорите Або як ви почуваєтеся О, я маю серце зі сталі Не важливо, що ви говорите Або як ви почуваєтеся О, я маю серце зі сталі

Текст пісні: Джімо Аугустус, Катерина Офліян, музика – Андрій Гуцуляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023 року, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.