Представник України на Євробаченні 2023 – гурт TVORCHI: що про них відомо (фото, відео)

Хлопці стали лідерами голосування глядачів

У суботу в одному з київських укриттів пролунав фінал Національного відбору на Євробачення 2023, в результаті якого українці обрали свого представника на пісенному конкурсі. На міжнародній арені в Ліверпулі в 2023 році Україна зазвучить голосом гурту TVORCHI. У голосуванні хлопці набрали 19 балів із 20 можливих, але що важливіше, що 10 із них, тобто максимальну оцінку вони отримали від глядачів.

"Телеграф" розповідає, що це за гурт і що про них відомо. Також ми пропонуємо вам трохи більше поринути в їхню творчість, і послухати їх найкращі хіти.

Що відомо про гурт TVORCHI

Колектив складається із двох хлопців — саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні, які вирішили присвятити себе музиці, відклавши дипломи про закінчення фармацевтичного вишу у Тернополі, де вони й познайомилися.

Гурт засновано порівняно недавно — у 2018 році, проте їхня творчість досить швидко почала давати їм "плоди" у вигляді шанувальників та слави. Найактивніше про них заговорили під час їхньої першої спроби "штурмувати" Євробачення у 2020 році. Зазначимо, що тоді ще маловідомі музиканти одразу стали фаворитами Нацвідбору, проте тоді вони програли гурту Go-A.

Андрій Гуцуляка — хлопець, якого ми бачимо за стійкою із апаратурою, виступає саунд-продюсером колективу. Він із звичайної української родини. Ріс у селі Вільховець, де він також закінчив школу та вступив до коледжу. Вокаліст Джеффрі, (справжнє ім’я — Джімо Аугустус Кехінде) народився в досить забезпеченій родині військових у Нігерії, проте бажання вирватися з-під опіки батьків привело хлопця в Україну.

Хлопці познайомилися за дуже кумедних обставин. Андрій запропонував Джеффрі бартер з вивчення мов, адже хотів підтягнути англійську, а натомість обіцяв курси української. Як бачимо, бартер склався досить вдало, і вже в травні він поїде на Євробачення представляти Україну.

Інформація для дівчат: обидва музиканти одружені, і до чого обраницею Джеффрі є українка. Зі своїми сім’ями хлопці живуть у Тернополі, і переїжджати поки що не планують. Цікавий факт — у Джеффрі є брат близнюк.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій та Джеффрі залишаються в Україні. Хлопці займаються волонтерством, а також їздять із благодійними виступами по всьому світу.

TVORCHI: популярні пісні

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.