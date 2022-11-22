Масштабне нововведення на Євробаченні-2023: як тепер відбуватиметься голосування

Результат одного з важливих етапів відбору визначатимуть лише глядачі

На пісенному конкурсі Євробачення, який у 2023 році проходитиме від імені України у Великій Британії, запроваджено нові правила голосування. Організатори розширили повноваження глядачів та список країн, які зможуть проголосувати.

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу у вівторок, 22 листопада. Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про два серйозні нововведення, які діятимуть на Євробаченні-2023.

Що змінилося у правилах голосування на Євробаченні:

Результат півфіналу визначатимуть лише глядачі (тобто не комбінацією голосів журі та глядачів, як це було з 2009 року).

Голосувати онлайн зможуть усі країни, навіть ті, що не беруть участь.

Проте остаточний результат, як і раніше, буде вирішено сумарно, тобто голосуватимуть і глядачі, і журі.

Додамо, що глядачі у всіх країнах-учасницях, як і раніше, зможуть голосувати через SMS, телефон або додаток. Ті, хто дивиться трансляцію з інших країн, зможуть проголосувати через безпечну онлайн-платформу, використовуючи кредитну картку своєї країни.

Одна з причин нововведення – плутанина з голосуванням, бо навколо підрахунків голосів у 2022 році виникла низка скандалів. Тоді Грузія та Азербайджан заявили, що віддали 12 балів від журі Україні, хоча в ефірі найвищий бал пішов до Великобританії.

У 2023 році 37 країн боротимуться за перемогу на 67-му конкурсі пісні Євробачення, який пройде у Ліверпулі 9, 11 та 13 травня. Національний відбір на Євробачення-2023 відбудеться в Україні вже 17 грудня 2022 року, тоді ми дізнаємося, хто ж представлятиме нашу країну на конкурсі після блискучої перемоги Kalush Orchestra. Вже відомо, хто увійшов до фіналу Нацвідбору.