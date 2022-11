Тур по США і зустріч зі Шварценеггером: лідер Kalush Orchestra Олег Псюк про життя після Євробачення

Про лідера The Rasmus і Шварценеггера, гроші та тур Америкою – про все це в інтерв’ю з Олегом Псюком

Зірка українського гурту Kalush Orchestra, яка засяяла після перемоги із піснею "Стефанія" у Євробаченні-2022, не лише не згасає, а займає все міцнішу позицію серед українських, так й світових артистів. Українці записують фіти з іноземними музикантами, в тому числі легендарними The Rasmus, спілкуються зі світовими селебритіз, як-от Арнольдом Шварценеггером, і радують публіку вибуховими треками.

Про те, як змінилося життя талановитого репера з міста Калуш Івано-Франківської області після Євробачення і якими новинками порадує гурт найближчим часом, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів фронтмен Kalush і Kalush Orchestra Олег Псюк.

- Як змінилося життя після перемоги у Євробаченні-2022?

- Воно стало більш активним. Інтерв’ю, участь у благодійних акціях, концерти. З’явилося багато нових знайомств з музикантами з Європи, з якими є домовленості про колаборації. Всі вже чули наш спільний трек з THE Rasmus, а також Nasze Domy, це також фіт, але вже з польським музикантом Szpaku.

- Як змінилася аудиторія гурту?

- Вона стала більшою і отримала статус міжнародної.

- У яких країнах тепер є ваші прихильники?

- У різних країнах Європи та Америці. Почнемо з того, що українці є по всьому світу, вони нас там слухають, діляться зі своїми іноземними друзями. Дуже приємно, що іноземці також слухають нашу музику і підспівують на концертах українською мовою.

- Ви виступали у найрізноманітніших містах світу. Згадайте, будь ласка, концерт, який найбільше запам’ятався вам за кордоном останнім часом?

- Кожен концерт для нас — це вибух нових надзвичайних емоцій і зустрічей з новими людьми, ми не можемо виділити якесь місто чи країну. Якщо потрібно назвати, де нам подобається виступати найбільш, то відповідь очевидна – в Україні. Щодо концертів за кордоном, можемо сказати, що завжди раді бачити на них українців, поспілкуватися з ними, почути нашу солов’їну.

- У чому відмінності між виступами вдома, в Україні та, наприклад, у США, де наразі триває тур гурту?

- Відрізняється публіка, адже на концерти приходить багато місцевих жителів, але наших ми завжди помічаємо з натовпу.

На концерти за кордоном приходять і українці, і місцеві

- Як проходить тур в Америці? Ваші враження?

- Позитивно. Америка радує всім — і погодою, і гарними містами, і крутими майданчиками для виступів, все класно. Ми відчуваємо повну віддачу від публіки, її потужну енергетику. Також приємно те, що маємо можливість проводити корисні зустрічі й обговорювати питання стосовно війни в Україні. Так, ми відвідали Арнольда Шварценеггера, були приємно вражені його гостинністю, легкістю у спілкуванні. Встигли завітати у Чикаго у школу, де прийняли 200 українських дітей на навчання безкоштовно.

- Чи вдається доносити до іноземної аудиторію меседжі про війну в Україні?

- Так, ми багато спілкуємося з різними людьми і відчуваємо їхню підтримку. Їм важливо, що відбувається в Україні зараз, і нам зустрічалися тільки ті, хто вірить в нашу перемогу і готовий допомагати за можливості.

- Чи стикалися з непорозумінням від іноземців щодо війни?

- На цей момент ні. Можливо, через те, що у нас крута аудиторія, адже у людей з хорошим смаком, зазвичай, і думки правильні.

"Доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи"

- Завжди цікаво трохи поговорити про гроші. Зараз деякі артисти кажуть, що доходи дуже впали, що не дивно, бо під час війни більшість зірок віддають зароблене на допомогу армії чи гуманітарні потреби. Чи зросли ваші доходи після перемоги у Євробаченні? Популярність же має якось виражатися в грошовому еквіваленті.

- Можемо сказати так, доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи. Ми активно підтримуємо армію, крім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками і закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі.

- Бачу, що з’явилися рекламні колаборації. Розкажіть у цьому контексті, будь ласка, куди вкладаєте зароблені кошти?

- Гроші, якщо і вкладаються, то у розвиток. Записуємо нові пісні, проводимо концертні тури, знімаємо кліпи – все це вимагає фінансових вкладень. Але ми розуміємо, що це потрібно. Наша мета не тільки заробити, це само собою, а ще й популяризувати українську пісню. Ми хочемо, щоби українськими виконавцями цікавилися по всьому світу.

- Яких релізів чекати незабаром?

- Днями, 4 листопада, ми презентували спільний трек з польським виконавцем Szpak під назвою "Наші Доми". Пісня записана двома мовами відповідно. Нам дуже подобається ця робота, сподіваємось вона зайде і нашим слухачам.

- Коли очікувати на повноцінний реліз треку "Нумо, козаки"? Бо навіть той невеликий шматочок танцю з Козаком Сіромахою розійшовся мережею. Як працювалося з Козаком Сіромахою?

- Вже цього місяця плануємо порадувати всіх вас цим треком і вже тоді розкажемо все про цю роботу. Треба тільки трішки почекати, ну і, звісно, слідкувати за новинами гурту на офіційних сторінках у соцмережах.

- Майстерність вашого гурту створювати круті фіти важко перевершити. З ким із артистів плануються колаборації найближчим часом? Чи будуть ще спільні роботи з іноземними виконавцями?

- Деякі фіти ви вже чули і навіть бачили кліпи на них, а про інші колаби згодом все дізнаєтеся. Але одне можемо точно сказати – вони плануються і будуть!

Kalush Orchestra та The Rasmus на зйомках кліпу

- Як вам працювалося і співалося з The Rasmus, з якими ви записали спільний трек In the shadows of Ukraine? Який у спілкуванні Лаурі Юльонен?

- Лаурі вразив своїм професіоналізмом, як музикант, він крутий мен і у нього є чому повчитися. Також було приємно від спілкування, воно було легке і дружнє, але ми знайомі ще з Євробачення, ще тоді зрозуміли, що вони свої хлопці та з ними буде круто попрацювати разом.

"Євробачення — тільки одна зі сходинок до успіху"

- Інколи за гучними перемогами може прийти період застою. Чи не боїтеся, що після перемоги на Євробаченні буде важко вражати аудиторію чимось ще?

- Ні, період після Євробачення вже пройшов і ми досі можемо вразити аудиторію. Для цього ми багато працюємо. Період застою буває у тих, хто розслабляється і вважає, що це остаточна перемога. Для нас це тільки одна зі сходинок до успіху, ми не зупиняємося, попереду ще багато цікавої роботи і нових вершин, які потрібно досягнути.

- Плануєте брати участь ще в якихось проєктах і конкурсах, фестивалях?

- Плануємо, звісно, але точно не під час туру. Слідкуйте за нашими новинами, скоро все розкажемо.

- До речі, щодо Євробачення. Вже потихеньку наближаємося до Нацвідбору. Відомі деякі учасники. Чи слідкуєте за новинами про конкурс? Хто ваш фаворит цього року?

- Насправді, у нас не було часу слідкувати за новим конкурсом, на жаль. Козак Сіромаха подав заявку на участь і наскільки ми знаємо, то цього року багато талановитих потенційних учасників. Впевнені, що журі відберуть достойного представника і світ буде приємно вражений черговим талантом з України.

- Як вам, до слова, ідея з голосуванням за журі Нацвідбору у "Дії"?

- Це класна ідея для демократичної країни. Кандидати достойні – це радує. Ніхто не домовлявся, за кого голосувати, все буде, як на справжніх виборах, кожен вирішить самостійно, кому віддати голос.

- Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022, що відбудеться 13 листопада. Розкажіть, будь ласка, що означає ця подія для вас?

- Для нас це доволі видатна подія. Ми виступатимемо на одній сцені зі світовими зірками. Це круто як для нашого колективу, так і для презентації України в цілому. Номер буде особливим та присвяченим Україні. Його режисурою і постановкою займається наш друг, український хореограф Костянтин Томільченко, тому це буде вражаюче.

- Як триває ваш збір, що стартував днями?

- Ми стали амбасадорами проєкту "Тачка на ТРОкачку". Хлопці роблять круту справу – ремонтують вантажівки для ЗСУ. Ми всі більше звикли до покупки позашляховиків та пікапів, але вони не закривають питання перевезення особового складу, крупногабаритної зброї та інших речей. Отже, ми хочемо зібрати максимально коштів для ремонту цих авто.

- Ви продали переможний кубок за значну суму (900 тис доларів). Що за неї вдалося закупити?

- Гроші витратили на придбання трьох крутих безпілотників для ЗСУ.

- Вже декілька разів гурт оголошував благодійні акції. Скільки коштів вдалося зібрати всього?

- Ми не рахували загальну суму. В останній раз, 24 серпня, нам вдалося отримати за добу 5 млн гривень.