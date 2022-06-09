Стало відомо, хто купив кубок Євробачення у Kalush Orchestra

Кубок Kalush Orchestra продали майже мільйон доларів.

Переможці "Євробачення 2022", гурт Kalush Orchestra, який раніше "попрощався" зі своїм переможним кубком, кошти за який віддали на потреби ЗСУ, нарешті відповіли на одне з найпопулярніших питань серед їх прихильників — хто ж придбав кришталеву статуетку на благодійному аукціоні за 900 тисяч доларів.

Ним став CEO найбільшої в Європі криптовалютної біржі WhiteBIT — Володимир Носов. Зазначимо, що він також — засновник та ведучий шоу про крипту "Гагарін Шоу".Новину про переможця аукціону, а також анонс на спільний ефір з ним та Сергієм Притулою, артисти опублікували в своєму телеграм-каналі.

"Хто хоче побачити героя, який викупив наш кубок Євробачення за 900 тис. $? Країна має знати його в лице — Володимир Носов. Респект" — додали музиканти.

Нагадаємо, Kalush Orchestra отримає новий кубок "Євробачення-2022". Скоріше за все, організатори пісенного конкурсу, вирішили подарувати ще один трофей колективу, коли дізнались, що старий продали, а кошти віддали на потреби ЗСУ.