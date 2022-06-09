Укр

Стало известно, кто купил кубок Евровидения у Kalush Orchestra

Автор
Ангелина Шорохова
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Еще недавно покупателя трофея скрывали Новость обновлена 09 июня 2022, 16:24
Еще недавно покупателя трофея скрывали

Кубок Kalush Orchestra продали почти за миллион долларов.

Победители "Евровидения 2022", группа Kalush Orchestra, которая ранее "попрощалась" со своим победным кубком, средства за которые отдали на нужды ВСУ, наконец-то ответили на один из самых популярных вопросов среди их поклонников — кто же приобрел хрустальную статуэтку на благотворительном аукционе за 900 тыс. долларов.

Им стал CEO крупнейшей в Европе криптовалютной биржи WhiteBIT – Владимир Носов. Отметим, что он также — основатель и ведущий шоу о крипте "Гагарин Шоу". Новость о победителе аукциона, а также анонс на совместный эфир с ним и Сергеем Притулой, артисты опубликовали в своем телеграмм-канале.

"Кто хочет увидеть героя, который выкупил наш кубок Евровидения за 900 тыс. $? Страна должна знать его в лицо — Владимир Носов. Респект" — добавили музыканты.

Напомним, Kalush Orchestra получит новый кубок "Евровидения-2022". Скорее всего, организаторы песенного конкурса решили подарить еще один трофей коллективу, когда узнали, что старик продали, а средства отдали на нужды ВСУ.

Теги:
#Кубок #Переможці #Евровидение 2022 #Kalush Orchestra