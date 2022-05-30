Kalush Orchestra дадут новый хрустальный кубок за победу на "Евровидении-2022" — старый продали на аукционе

Победители песенного конкурса в Италии получат новый кубок "Евровидения"

Украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем конкурса "Евровидение" в 2022 году, получит новый хрустальный кубок конкурса. Первый кубок был продан на благотворительном аукционе 29 мая.

О том, что музыканты получат новую награду взамен старой, сообщается на официальной странице "Євробачення" в Фейсбуке.

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Напомним, что в воскресенье, 29 мая, победители международного песенного конкурса "Евровидения-2022" Kalush Orchestra и украинский телеведущий Сергей Притула продали хрустальный микрофон за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе. Новым обладателем кубка стало крипто-сообщество WhiteBIT. Денежные средства пойдут на комплекс беспилотников PD-2 для Вооруженных сил Украины. Стоит добавить, что парни обещали так поступить еще до начала конкурса в итальянском Турине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк получил звание "Почетный гражданин города" Калуш, откуда родом сам артист.