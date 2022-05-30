Kalush Orchestra дадуть новий кришталевий кубок за перемогу на "Євробаченні-2022" — старий продали на аукціоні

Переможці пісенного конкурсу в Італії отримають новий кубок "Євробачення"

Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем конкурсу "Євробачення" у 2022 році, отримає новий кришталевий кубок конкурсу. Перший кубок було продано на благодійному аукціоні 29 травня.

Про те, що музиканти отримають нову нагороду замість старої, повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення" у Фейсбуці.

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Нагадаємо, що у неділю, 29 травня, переможці міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra та український телеведучий Сергій Притула продали кришталевий мікрофон за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні. Новим володарем кубка стала крипто-спільнота WhiteBIT. Кошти підуть на комплекс безпілотників PD-2 для Збройних сил України. Варто додати, що хлопці обіцяли зробити так ще до початку конкурсу в італійському Турині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк отримав звання "Почесний громадянин міста" Калуш, звідки родом сам артист.