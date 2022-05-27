Олегу Псюку, фронтмену Kalush Orchestra, присвоїли звання "Почесний громадянин міста"
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28-річний репер похвалився новиною у соцмережі
Лідер українського гурту Kalush Orchestra, який став переможницею конкурсу "Євробачення-2022", отримав звання "Почесний громадянин міста" Калуш, звідки родом Олег Псюк.
Про це повідомляється на сторінці "Євробачення Україна" в Інстаграмі.
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Зазначається, що таке рішення одноголосно було ухвалено на черговій сесії Калуської міської ради. Додамо, що місто Калуш розташоване на північному заході Івано-Франківської області.
Олег Псюк також поділився новиною у себе в сторіс. "Це правда, сьогодні!", — написав репер.
Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra спільно з телеведучим Сергієм Притулою запустили аукціон, під час якого буде продано переможний кубок з пісенного конкурсу, а також легендарна рожева панамка соліста колективу Олега Псюка. Усі зібрані гроші будуть надіслані на потреби ЗСУ. Зазначимо, що хлопці обіцяли так вчинити ще до початку конкурсу.