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Олегу Псюку, фронтмену Kalush Orchestra, присвоїли звання "Почесний громадянин міста"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Олег Псюк Новина оновлена 27 травня 2022, 14:51
Олег Псюк

28-річний репер похвалився новиною у соцмережі

Лідер українського гурту Kalush Orchestra, який став переможницею конкурсу "Євробачення-2022", отримав звання "Почесний громадянин міста" Калуш, звідки родом Олег Псюк.

Про це повідомляється на сторінці "Євробачення Україна" в Інстаграмі.

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Зазначається, що таке рішення одноголосно було ухвалено на черговій сесії Калуської міської ради. Додамо, що місто Калуш розташоване на північному заході Івано-Франківської області.

Олег Псюк також поділився новиною у себе в сторіс. "Це правда, сьогодні!", — написав репер.

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra спільно з телеведучим Сергієм Притулою запустили аукціон, під час якого буде продано переможний кубок з пісенного конкурсу, а також легендарна рожева панамка соліста колективу Олега Псюка. Усі зібрані гроші будуть надіслані на потреби ЗСУ. Зазначимо, що хлопці обіцяли так вчинити ще до початку конкурсу.

Теги:
#Євробачення 2022 #Kalush Orchestra