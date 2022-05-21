Як виглядає Олег Псюк із Kalush Orchestra без рожевої панами: рідкісні фото

Під рожевою панамкою не лисина, як припускали в мережі, а коротко стрижене каштанове волосся.

Після феєричного виступу та перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині, учасники колективу стали головними "крашами" дівчат у всій Європі. Особливу увагу отримав і соліст гурту Олег Псюк, а все через те, що ніхто ніколи не бачив його без рожевої панами. А всім цікаво, хто ж під нею ховається.

Зазначимо, що у мережі активно жартують, що музикант спить і навіть приймає ванну в ній. Проте рідкісні кадри "голої" голови Олега Псюка таки випливли.

Перші фото без рожевої панами опублікував сам музикант. Мабуть, шанувальники не давали йому спокою, і він опублікував пост в Інстаграмі з декількома знімками, де він постав без панамки. Ось тільки ці знімки — дитячі і зроблені в 1999-му році, коли Олегу було 5 років.

"Присвячується тим, хто питав фотки без панами. Come back to 1999" — написав артист у підписі до знімків.

А взагалі свою співочу кар’єру Псюк починав ще без панами. Артист брав участь у різних хіп-хоп проєктах та реп-батлах, показуючи своє коротко стрижене каштанове волосся.

А ці фото Олег Псюк опублікував у своїй анкеті на acmodasi.com.ua у 2016-му році.

Потрапив в об’єктив камери соліст Kalush Orchestra і на Євробаченні 2022 року. Оператор зняв "оголеного" Олега за лаштунками, коли йому одягали спеціальний навушник. А для цього панамку довелося зняти. Ролик опублікував у своєму блозі "RUSSELL BLOG" Ваня Рассел.

Нагадаємо, що Олег Псюк має кохану. Дівчину звуть Олександра і вона є комерційним директором гурту KALUSH Orchestra. Зазначимо, що зворушливі фото з їхнього прощання після Євробачення раніше підкорили мережу.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а й увесь світ.