Підкорив серця українок: як виглядає танцівник із Kalush Orchestra без маски (фото)

Фішка цього артиста – костюм у вигляді килима.

Після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині (Італія) увага до групи не зменшує обертів. Дівчата з усієї Європи мріють познайомитись з хлопцями з колективу, а також дізнатися, хто ж ховається під маскою найепатажнішого учасника Kalush Orchestra – КилимМена, який своїми танцями запалив сцену пісенного конкурсу.

Варто зазначити, що постійний учасник групи МС КилимМен не зміг поїхати на "Євробачення", оскільки зараз він захищає Україну у лавах територіальної оборони. Хлопець не зміг поїхати до Італії, і замість нього поїхав інший брейкдансер — Влад Курочка, відоміший як Влад Ципа.

Владу Курочці 23 роки і він родом із Коломиї Івано-Франківської області. Хлопець займається брейкдансом з дитинства, навчався у Коломийському педагогічному професійному коледжі зі спеціалізації "Хореографія" та є фіналістом конкурсу "Танцюють всі! – 9". Йому не вистачило зовсім небагато до одного місця і він отримав "срібло".

У 2018 році він став переможцем змагання De La Foame La Faima у місті Брашов, Румунія.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а весь світ.