Покорил сердца украинок: как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra без маски (фото)

Фишка этого артиста – костюм в виде ковра.

После ошеломительной победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Турине (Италия) внимание к группе не сбавляет оборотов. Девушки со всей Европы мечтают познакомиться с парнями из коллектива, а также узнать, кто же скрывается под маской самого эпатажного участника Kalush Orchestra — КилимМэна, который своими танцами зажег сцену песенного конкурса.

Стоит отметить, что постоянный участник группы МС КилимМэн не смог поехать на "Евровидение", так как сейчас он защищает Украину в рядах территориальной обороны. Парень не смог поехать в Италию, и вместо него поехал другой брейкдансер — Влад Курочка, более известный как Влад Ципа.

Владу Курочке 23 года и он родом из Коломыи Ивано-Франковской области. Парень занимается брейкдансом с детства, учился в Коломыйском педагогическом профессиональном колледже по специализации "Хореография" и является финалистом конкурса "Танцуют все! – 9". Ему не хватило совсем немного до 1-го места и он получил "серебро".

В 2018 году он стал победителем соревнования De La Foame La Faima в городе Брашов, Румыния.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.