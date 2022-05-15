Россияне в бешенстве от победы Украины на "Евровидении-2022"

Победа Kalush Orchestra стала "костью в горле" у российских блогеров

В субботу, 14 мая, состоялся финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2022-м году проходил в итальянском городе Турин. Победителем конкурса стали представители Украины — группа Kalush Orchestra.

Сразу после оглашения результатов зрительского голосования в соцсетях и мессенджерах жители страны-агрессора россии, у которых в 2022 году отобрали право на участие в конкурсе из-за военного вторжения в Украину, а также право голосовать за любимого артиста, стали активно возмущаться тому, что победа украинцев — несправедлива, ведь она якобы в большей мере связана с политикой, чем с музыкой.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Украинцы на Евровидении спровоцировали дичайший скандал. Они, исполнив номер, выступили с политическим заявлением со сцены, нарушив правила смотра песен и танцев", "Не, я конечно всегда считал евровидение не конкурсом талантов, а политизированным г*вном, но сегодня прям пробито днище", — пишут российские блогеры в Телеграм-каналах.

Кроме того, "полыхает" и на российских фан-страницах Евровидения.

Однако, несмотря на "вой на болотах", остальные пользователи в сети искренне радуются нашей победе.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.