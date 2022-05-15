"Спасибо, вы на своем месте": украинцы в восторге от поступка Kalush на Евровидении-2022
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Украинцы донесли важный месседж со сцены
В субботу, 14 мая, группа Kalush Orchestra выступила в финале песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в Турине (Италия).
Украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали".
Следует отметить, что на Евровидении запрещены какие-либо политические лозунги. Теоретически украинскую группу могут снять с конкурса. Добавим, что букмекеры оценивали их победу довольно высоко. В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.
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Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину организаторами конкурса было принято решение отстранить россию от участия. Кроме того, у россиян забрали право голосовать за лучшего исполнителя в этом году. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на песенном конкурсе.